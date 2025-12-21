تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

450 راكباً كانوا في خطر... إليكم ما حصل قبل نحو عام بسبب انفجار "ستارشيب"

Lebanon 24
21-12-2025 | 05:19
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، أنّ الاختبار الفاشل للمركبة الفضائية "ستارشيب" التابعة لـ"سبيس إكس" في كانون الثاني الماضي عرّض طائرات مدنية لخطر كبير فوق الكاريبي، وأشارت بحسب وثائق حصلت عليها، أنّ الشركة لم تُبلغ إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية فوراً عن الانفجار عبر الخط الساخن الرسميّ، على الرغم من إلزام الوكالة شركات الإطلاق باستخدام هذا الخطّ للإبلاغ السريع.

وبحسب الوثائق، علم مراقبو الحركة الجوية في ميامي أولاً بانفجار "ستار شيب" من طيارين شاهدوا الحطام، بينما علم موظفون آخرون في إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بالأمر عبر محادثة داخلية.

وذكرت الصحيفة أن ثلاث طائرات، تحمل على متنها 450 شخصاً، كانت مُعرّضة للخطر.

وأبلغ مراقبو الحركة الجوية طاقم إحدى الطائرات بأن التحليق فوق منطقة حطام الصواريخ المحتملة "يتحملون فيها المسؤولية الكاملة".

وتُشير الصحيفة إلى أن الطائرات هبطت بسلام في نهاية المطاف بعد إعلان نقص الوقود ومرورها عبر منطقة حظر طيران مؤقتة.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تشير وثائق إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن مراقبي الحركة الجوية بذلوا قصارى جهدهم لإبعاد الطائرات عن مناطق الحطام الفضائي، إلا أن ذلك زاد من أعباء عملهم وأدى إلى "خطر جسيم محتمل على السلامة". (روسيا اليوم)
 
 
عربي-دولي

منوعات

صحيفة وول ستريت جورنال

وول ستريت جورنال

إدارة الطيران

روسيا اليوم

الخط الساخن

وول ستريت

الفيدرالي

الكاريبي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24