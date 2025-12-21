450 راكباً كانوا في خطر... إليكم ما حصل قبل نحو عام بسبب انفجار "ستارشيب"

كشفت صحيفة " " الأميركيّة، أنّ الاختبار الفاشل للمركبة الفضائية "ستارشيب" التابعة لـ" " في كانون الثاني الماضي عرّض طائرات مدنية لخطر كبير فوق ، وأشارت بحسب وثائق حصلت عليها، أنّ الشركة لم تُبلغ الفيدرالية الأميركية فوراً عن الانفجار عبر الرسميّ، على الرغم من إلزام الوكالة شركات الإطلاق باستخدام هذا الخطّ للإبلاغ السريع.



وبحسب الوثائق، علم مراقبو الحركة الجوية في ميامي أولاً بانفجار "ستار شيب" من طيارين شاهدوا الحطام، بينما علم موظفون آخرون في إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بالأمر عبر محادثة داخلية.



وذكرت الصحيفة أن ثلاث طائرات، تحمل على متنها 450 شخصاً، كانت مُعرّضة للخطر.



وأبلغ مراقبو الحركة الجوية طاقم إحدى الطائرات بأن التحليق فوق منطقة حطام الصواريخ المحتملة "يتحملون فيها المسؤولية الكاملة".



وتُشير الصحيفة إلى أن الطائرات هبطت بسلام في نهاية المطاف بعد إعلان نقص الوقود ومرورها عبر منطقة حظر طيران مؤقتة.



وبحسب ، تشير وثائق إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن مراقبي الحركة الجوية بذلوا قصارى جهدهم لإبعاد الطائرات عن مناطق الحطام الفضائي، إلا أن ذلك زاد من أعباء عملهم وأدى إلى "خطر جسيم محتمل على السلامة". (روسيا اليوم)

