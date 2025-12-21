تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الشيخ محمد بن زايد استقبل ماكرون في أبوظبي

Lebanon 24
21-12-2025 | 06:53
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
 
ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في متحف زايد الوطني في أبوظبي، بالرئيس الفرنسي وتبادل معه التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد متمنيين للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار.

وحضر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفرنسي الذي يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين

وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما للرئيس الفرنسي والوفد المرافق. (سكاي نيوز عربية) 
