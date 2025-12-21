الشيخ محمد بن زايد استقبل ماكرون في أبوظبي

استقبل الشيخ زايد آل رئيس دولة اليوم الأحد، رئيس الجمهورية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في متحف زايد الوطني في أبوظبي، بالرئيس الفرنسي وتبادل معه التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد متمنيين للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.



وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار.



وحضر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفرنسي الذي يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين



وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما للرئيس الفرنسي والوفد المرافق. (سكاي نيوز عربية)