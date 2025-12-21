وزير الصناعة السعوديّ: "برنامج ندلب" ساهم بـ790 مليار ريال في اقتصاد البلاد

أكد والثروة المعدنية السعوديّ الخريفن أنّ "قطاعات "برنامج ندلب" ساهمت بنحو 790 مليار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، محققة نموًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2024".



وأضاف الخريف في كلمة له خلال احتفالية "برنامج ندلب"، أنّ "البيئة الصناعية في تُعد من أكثر البيئات للاستثمار"، وأوضح أنّ "الصادرات الصناعية سجلت رقمًا قياسيًا بقيمة 167 مليار ريال، في حين بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 66% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ساهمت قطاعات برنامج ندلب بنحو 39% منها".



وأشار إلى أنّ "إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج ارتفع بنهاية الربع الثالث من 2025 ليصل إلى 2.54 مليون عامل، فيما بلغت نسبة السعودة 26%".



وتابع أنّ "عدد المصانع بلغ نحو 12.9 ألف مصنع بنهاية الربع الثالث من 2025". (العربية)

Advertisement