تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

وزير الصناعة السعوديّ: "برنامج ندلب" ساهم بـ790 مليار ريال في اقتصاد البلاد

Lebanon 24
21-12-2025 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1458126-639019229065878656.jpg
Doc-P-1458126-639019229065878656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعوديّ بندر الخريفن أنّ "قطاعات "برنامج ندلب" ساهمت بنحو 790 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، محققة نموًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2024".

وأضاف الخريف في كلمة له خلال احتفالية "برنامج ندلب"، أنّ "البيئة الصناعية في السعودية تُعد من أكثر البيئات جاذبية للاستثمار"، وأوضح أنّ "الصادرات الصناعية سجلت رقمًا قياسيًا بقيمة 167 مليار ريال، في حين بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 66% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ساهمت قطاعات برنامج ندلب بنحو 39% منها".

وأشار إلى أنّ "إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج ارتفع بنهاية الربع الثالث من 2025 ليصل إلى 2.54 مليون عامل، فيما بلغت نسبة السعودة 26%".

وتابع أنّ "عدد المصانع بلغ نحو 12.9 ألف مصنع بنهاية الربع الثالث من 2025". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعودية تحصد 7.016 مليار ريال من إصدار صكوك محلية لشهر كانون الاول
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزانية السعودية 2026 تقدر العجز بنحو 165 مليار ريال
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الميزانية السعودية تسجل عجزا قدره 88.5 مليار ريال خلال الربع الثالث
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الاقتصاد والإعلام يطلقان دليل "اعرف حقوقك" في التجارة والصناعة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

وزير الصناعة

الثروة

السعود

جاذبية

النفط

جمالي

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-21
Lebanon24
13:36 | 2025-12-21
Lebanon24
12:00 | 2025-12-21
Lebanon24
11:48 | 2025-12-21
Lebanon24
11:28 | 2025-12-21
Lebanon24
10:54 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24