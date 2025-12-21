تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وزير الصناعة السعوديّ: "برنامج ندلب" ساهم بـ790 مليار ريال في اقتصاد البلاد
Lebanon 24
21-12-2025
|
07:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الصناعة
والثروة المعدنية السعوديّ
بندر
الخريفن أنّ "قطاعات "برنامج ندلب" ساهمت بنحو 790 مليار
ريال
في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، محققة نموًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2024".
وأضاف الخريف في كلمة له خلال احتفالية "برنامج ندلب"، أنّ "البيئة الصناعية في
السعودية
تُعد من أكثر البيئات
جاذبية
للاستثمار"، وأوضح أنّ "الصادرات الصناعية سجلت رقمًا قياسيًا بقيمة 167 مليار ريال، في حين بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 66% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ساهمت قطاعات برنامج ندلب بنحو 39% منها".
وأشار إلى أنّ "إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج ارتفع بنهاية الربع الثالث من 2025 ليصل إلى 2.54 مليون عامل، فيما بلغت نسبة السعودة 26%".
وتابع أنّ "عدد المصانع بلغ نحو 12.9 ألف مصنع بنهاية الربع الثالث من 2025". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعودية تحصد 7.016 مليار ريال من إصدار صكوك محلية لشهر كانون الاول
Lebanon 24
السعودية تحصد 7.016 مليار ريال من إصدار صكوك محلية لشهر كانون الاول
21/12/2025 21:24:48
21/12/2025 21:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزانية السعودية 2026 تقدر العجز بنحو 165 مليار ريال
Lebanon 24
ميزانية السعودية 2026 تقدر العجز بنحو 165 مليار ريال
21/12/2025 21:24:48
21/12/2025 21:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الميزانية السعودية تسجل عجزا قدره 88.5 مليار ريال خلال الربع الثالث
Lebanon 24
الميزانية السعودية تسجل عجزا قدره 88.5 مليار ريال خلال الربع الثالث
21/12/2025 21:24:48
21/12/2025 21:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرا الاقتصاد والإعلام يطلقان دليل "اعرف حقوقك" في التجارة والصناعة
Lebanon 24
وزيرا الاقتصاد والإعلام يطلقان دليل "اعرف حقوقك" في التجارة والصناعة
21/12/2025 21:24:48
21/12/2025 21:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
وزير الصناعة
الثروة
السعود
جاذبية
النفط
جمالي
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
2025… سنة مفصلية تعيد رسم المشهد السياسي في تركيا
Lebanon 24
2025… سنة مفصلية تعيد رسم المشهد السياسي في تركيا
14:00 | 2025-12-21
21/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعد ملفاً لعرضه على ترامب حول إيران وخيارات التعامل العسكري
Lebanon 24
إسرائيل تعد ملفاً لعرضه على ترامب حول إيران وخيارات التعامل العسكري
13:36 | 2025-12-21
21/12/2025 01:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد في بحر إيجة.. هل المُواجهة العسكريّة بين تركيا وإسرائيل "قريبة جدّاً"؟
Lebanon 24
تصعيد في بحر إيجة.. هل المُواجهة العسكريّة بين تركيا وإسرائيل "قريبة جدّاً"؟
12:00 | 2025-12-21
21/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد يلتقي ماسك ويبحثان التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
بن زايد يلتقي ماسك ويبحثان التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
11:48 | 2025-12-21
21/12/2025 11:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: علاقاتنا مع سلوفينيا بلغت أدنى مستوى في التاريخ
Lebanon 24
روسيا: علاقاتنا مع سلوفينيا بلغت أدنى مستوى في التاريخ
11:28 | 2025-12-21
21/12/2025 11:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
Lebanon 24
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
02:15 | 2025-12-21
21/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
01:45 | 2025-12-21
21/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
14:39 | 2025-12-20
20/12/2025 02:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
00:50 | 2025-12-21
21/12/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2025-12-21
2025… سنة مفصلية تعيد رسم المشهد السياسي في تركيا
13:36 | 2025-12-21
إسرائيل تعد ملفاً لعرضه على ترامب حول إيران وخيارات التعامل العسكري
12:00 | 2025-12-21
تصعيد في بحر إيجة.. هل المُواجهة العسكريّة بين تركيا وإسرائيل "قريبة جدّاً"؟
11:48 | 2025-12-21
بن زايد يلتقي ماسك ويبحثان التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
11:28 | 2025-12-21
روسيا: علاقاتنا مع سلوفينيا بلغت أدنى مستوى في التاريخ
10:54 | 2025-12-21
البحرية الأميركية احتجزت ناقلة نفط ثالثة قبالة سواحل فنزويلا
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 21:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 21:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 21:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24