Najib Mikati
|
|
عربي-دولي

من إسرائيل.. سيناتور أميركي يُحذر حزب الله وحماس

Lebanon 24
21-12-2025 | 09:48
عقد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام اجتماعاً رفيع المستوى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، قبيل زيارة نتنياهو المرتقبة إلى فلوريدا للقاء الرئيس دونالد ترامب.

وأكد غراهام أن حركة حماس تعيد تسليح نفسها وتعزز قدراتها القتالية في غزة، وأن حزب الله يطور ترسانته العسكرية في لبنان، معتبراً ذلك تهديداً لاستقرار المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، صرح غراهام: "حماس لا تزال تشكل خطراً داهماً؛ إنهم لا ينزعون سلاحهم بل يعيدون تسليح أنفسهم ويحاولون التمسك بالسلطة في غزة. كما أن حزب الله في الشمال يواصل جهوده لتصنيع أسلحة أكثر فتكاً، وهذا وضع غير مقبول".

وحول رؤيته لعام 2026، أضاف غراهام: "هدفي هو أن يكون عام 2026 هو عام السلام والقضاء على الأشرار".
 
 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل حذرت الإدارة الأميركية من أن ⁧‫حزب الله‬⁩ يعيد تأهيل نفسه
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي: كيف تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار بين حزب الله وحماس وإسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من سيناتور أميركي إلى لبنان: "أطلقوا سراح السجناء"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:36 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
Lebanon24
14:00 | 2025-12-21
Lebanon24
13:36 | 2025-12-21
Lebanon24
12:00 | 2025-12-21
Lebanon24
11:48 | 2025-12-21
Lebanon24
11:28 | 2025-12-21
Lebanon24
10:54 | 2025-12-21
