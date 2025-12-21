من إسرائيل.. سيناتور أميركي يُحذر حزب الله وحماس

عقد السناتور ليندسي غراهام اجتماعاً رفيع المستوى مع بنيامين في ، قبيل زيارة نتنياهو المرتقبة إلى فلوريدا للقاء الرئيس .



وأكد غراهام أن حركة تعيد تسليح نفسها وتعزز قدراتها القتالية في غزة، وأن يطور ترسانته العسكرية في ، معتبراً ذلك تهديداً لاستقرار المنطقة.



وخلال مشترك، صرح غراهام: "حماس لا تزال تشكل خطراً داهماً؛ إنهم لا ينزعون سلاحهم بل يعيدون تسليح أنفسهم ويحاولون التمسك بالسلطة في غزة. كما أن حزب الله في يواصل جهوده لتصنيع أسلحة أكثر فتكاً، وهذا وضع غير مقبول".



وحول رؤيته لعام 2026، أضاف غراهام: "هدفي هو أن يكون عام 2026 هو عام السلام والقضاء على الأشرار".

Advertisement