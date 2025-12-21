عضّة كلب تُثير جدلاً كبيراً في العراق... ما الذي حصل؟

أثارت وفاة شاب بـ"عضة كلب" حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما اتّهمت عائلته الأطباء بإهماله، على الرغم من مرور أكثر من 40 يوما على الحادثة.



وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الصحية أو الأمنية حول الحادثة، بينما انتقدت عائلة الشاب البالغ من العمر 36 عاما، غياب الكوادر الطبية في قسم الطوارىء في المستشفى، وشككت في فاعلية الأمصال التي تلقاها ابنها. (ارم نيوز)



