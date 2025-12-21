تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في هذا البلد.. تعطل السيارات ذاتية القيادة بسبب انقطاع الكهرباء يفاقم الازدحامات (فيديو)

Lebanon 24
21-12-2025 | 14:54
انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مدينة سان فرانسيسكو، السبت، مما غمر نحو 130 ألف منزل وشركة في الظلام وتسبب بتوقف السيارات ذاتية القيادة في الشوارع، ما أدى إلى ازدحامات مرورية واضطرابات كبيرة في حركة النقل، بحسب ما أفادت شبكة "فوكس نيوز".

وأوضحت شركة "باسيفيك غاز آند إلكتريك" أن نحو ثلث مشتركيها في المدينة فقدوا الكهرباء، دون توضيح فوري لأسباب الانقطاع، بينما أشار مسؤولون في الإطفاء على منصة "إكس" قرابة الساعة 3:15 مساءً إلى أن جزءاً من الانقطاع نجم عن حريق اندلع داخل محطة فرعية عند تقاطع شارعي الثامن وميشن.

وبدأ العطل في مناطق شمال المدينة، شملت أحياء ريتشموند وبريزيديو ومحيط متنزه غولدن غيت، قبل أن يمتد إلى مناطق أخرى، ما أدى إلى تعطل إشارات المرور وتوقف مركبات ذاتية القيادة، الأمر الذي تسبب بازدحامات مرورية في عدة أحياء.

ودعت إدارة الطوارئ سكان سان فرانسيسكو إلى تجنب التنقل غير الضروري، والتعامل مع إشارات المرور المعطلة كنقاط توقف رباعية.

كما أعلنت شركة "وايمو" تعليق خدماتها المؤقتة لطلب السيارات ذاتية القيادة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، مؤكدة في بيان عبر البريد الإلكتروني نقلته "فوكس نيوز ديجيتال" أن فرقها تعمل بالتنسيق مع مسؤولي المدينة لمراقبة استقرار البنية التحتية، على أمل إعادة الخدمة قريباً.

ونشرت الشبكة صوراً تظهر أفق المدينة وقد غمره الظلام والضباب، بينما تتحرك المركبات وسط إشارات مرورية متوقفة، في مشهد يعكس حجم الاضطراب الذي أصاب المدينة السبت 21 كانون الاول 2025. (آرم نيوز) 

Power went out in San Francisco yesterday, and all the self-driving Waymo cars didn't know what to do when the street lights went dark. 😁

Brought traffic to a halt in many intersections.

Looks like they need to re-read page 34 of the CA Driver's Manual! pic.twitter.com/pXNnijdB4l

 
عربي-دولي

منوعات

إدارة الطوارئ

فرانسيسكو

فوكس نيوز

هذا البلد

فرانسيس

على أمل

التيار

حامات

