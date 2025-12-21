تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تحرير 130 تلميذاً في نيجيريا بعد خطفهم من مدرسة كاثوليكية

Lebanon 24
21-12-2025 | 16:04
Doc-P-1458277-639019552033135300.jpg
Doc-P-1458277-639019552033135300.jpg photos 0
أعلنت السلطات النيجيرية تحرير 130 تلميذا خطفهم مسلحون من مدرسة كاثوليكية في تشرين الثاني الماضي، بعدما أُطلق سراح مئة آخرين في وقت سابق من الشهر الجاري.

 
وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري على منصة إكس إن "130 تلميذا مختطفا في ولاية النيجر أُطلق سراحهم، ولم يبقَ أحد في الأسر"، مرفقا منشوره بصورة تظهر أطفالا يبتسمون.

 
وكان قد تم في أواخر تشرين الثاني خطف مئات التلاميذ والموظفين من مدرسة سانت ماري الداخلية المختلطة في ولاية النيجر في شمال وسط البلاد.

 
وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس "ستُنقَل الثلاثاء المجموعة المتبقية من تلميذات المرحلة الثانوية إلى مينا"، عاصمة ولاية النيجر. 
