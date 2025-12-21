فانس: رعاية كبار السن أولى من إرسال الأموال إلى أوكرانيا

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن واشنطن تضع مساعدة كبار السن الأميركيين المتقاعدين في مرتبة أعلى من الدعم المالي المقدم لأوكرانيا.
وقال فانس خلال خطاب ألقاه في فعالية للمنظمة المحافظة "تورنينغ بوينت يو إس إيه": "نحن نساعد كبار السن الأميركيين المتقاعدين، بما في ذلك إلغاء الضرائب على مدفوعات الضمان الاجتماعي، لأننا نعتبر تكريم الأب والأم أمرا مهما، وليس إرسال كل أموالهم إلى أوكرانيا".
جاءت تصريحات فانس في وقت أعلنت فيه الإدارة الأميركية عن تطوير خطة للتسوية الأوكرانية، وأكد الكرملين الروسي أن موسكو تحافظ على انفتاحها على التفاوض وتظل منخرطة في منصة المناقشات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل في الثاني من كانون الأول المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيفن ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر في الكرملين، في زيارة ارتبطت بمناقشة الخطة السلمية الأمريكية لأوكرانيا.
وأفاد بوتين أن الجانب الأميركي قسم نقاط الخطة السبع والعشرين إلى أربع حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل، مع الإشارة إلى وجود نقاط لم توافق عليها موسكو.