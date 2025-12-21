فانس: رعاية كبار السن أولى من إرسال الأموال إلى أوكرانيا

أكد الأميركي جي دي فانس أن تضع مساعدة كبار السن المتقاعدين في مرتبة أعلى من الدعم المالي المقدم لأوكرانيا.

وقال فانس خلال خطاب ألقاه في فعالية للمنظمة المحافظة "تورنينغ بوينت يو إس إيه": "نحن نساعد كبار السن الأميركيين المتقاعدين، بما في ذلك إلغاء الضرائب على مدفوعات الضمان الاجتماعي، لأننا نعتبر تكريم الأب والأم أمرا مهما، وليس إرسال كل أموالهم إلى ".

جاءت تصريحات فانس في وقت أعلنت فيه عن تطوير خطة للتسوية ، وأكد الكرملين الروسي أن تحافظ على انفتاحها على التفاوض وتظل منخرطة في منصة المناقشات.

وكان قد استقبل في الثاني من كانون الأول المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيفن ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر في الكرملين، في زيارة ارتبطت بمناقشة الخطة السلمية الأمريكية لأوكرانيا.

وأفاد أن الجانب الأميركي قسم نقاط الخطة السبع والعشرين إلى أربع حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل، مع الإشارة إلى وجود نقاط لم توافق عليها موسكو.