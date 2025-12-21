إسرائيل تحذر من مؤشرات على إعادة ايران بناء قدراتها الصاروخية.. موقع "أكسيوس" يكشف

حذرت إدارة الرئيس الأميركي من أن المناورات الصاروخية الأخيرة قد تمهد لشن ضربة على إسرائيل، وفق ما أعلن موقع "أكسيوس".



وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله: "رصدنا مؤشرات على إعادة بناء قدراتها الصاروخية".



وقالت مصادر إسرائيلية للموقع إن الإيرانيين "بدأوا باتخاذ خطوات لإعادة بناء قواتهم لكنهم لم يعودوا إلى المستوى الذي كانوا عليه قبل الحرب الأخيرة".



وأضافت المصادر أن الاستخبارات "لا تعتقد أن وتيرة إعادة بناء إيران لقوتها تستدعي تحركا عاجلا لكن الأمر قد يصبح أكثر إلحاحا العام المقبل".



كذلك نقل "أكسيوس" عن مصدر أميركي قوله إن "الاستخبارات الأميركية لا تملك حاليا أي مؤشر على قرب وقوع هجوم إيراني على إسرائيل".



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين أجرى مشاورات أمنية رفيعة بشأن إيران قبل رحلته إلى .



وجاء ذلك في أعقاب تقارير عن تسريع إعادة بناء برنامج صواريخها الباليستية.



ونقلت الهيئة عن المصادر تشكيكها في أن يمنح الرئيس الأميركي الضوء الأخضر لهجوم على إيران، معتبرة أن قدرات طهران الصاروخية أقل مما ورد في بعض التقارير الأجنبية.



