Najib Mikati
أخباري
عربي-دولي

إسرائيل تحذر من مؤشرات على إعادة ايران بناء قدراتها الصاروخية.. موقع "أكسيوس" يكشف

Lebanon 24
21-12-2025 | 23:21
حذرت إسرائيل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن المناورات الصاروخية الإيرانية الأخيرة قد تمهد لشن ضربة على إسرائيل، وفق ما أعلن موقع "أكسيوس".

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله: "رصدنا مؤشرات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية".

وقالت مصادر إسرائيلية للموقع إن الإيرانيين "بدأوا باتخاذ خطوات لإعادة بناء قواتهم لكنهم لم يعودوا إلى المستوى الذي كانوا عليه قبل الحرب الأخيرة".

وأضافت المصادر أن الاستخبارات الإسرائيلية "لا تعتقد أن وتيرة إعادة بناء إيران لقوتها تستدعي تحركا عاجلا لكن الأمر قد يصبح أكثر إلحاحا العام المقبل".

كذلك نقل "أكسيوس" عن مصدر أميركي قوله إن "الاستخبارات الأميركية لا تملك حاليا أي مؤشر على قرب وقوع هجوم إيراني على إسرائيل".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية رفيعة بشأن إيران قبل رحلته إلى الولايات المتحدة.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير عن تسريع طهران إعادة بناء برنامج صواريخها الباليستية.

ونقلت الهيئة عن المصادر تشكيكها في أن يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الأخضر لهجوم على إيران، معتبرة أن قدرات طهران الصاروخية أقل مما ورد في بعض التقارير الأجنبية.
