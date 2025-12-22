بعد حادثة سيدني.. السلطات الاسترالية تكشف معلومات جديدة عن القاتل

أعلنت الشرطة في بيان أنها نقلت، الإثنين، المشتبه بإطلاقه النار في بونداي الأسبوع الماضي من المستشفى إلى السجن، فيما كشفت أنه تدرب على هجوم "بوندي" مع والده قبل تنفيذه.





وكان نافيد أكرم (24 عاما) يتلقى العلاج في المستشفى تحت حراسة الشرطة، وقد تم توجيه عدة تهم إليه بينها الإرهاب وارتكاب 15 جريمة قتل.

من جانب آخر، ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن المسلح المشتبه به المتهم بقتل 15 شخصاً في شاطئ بوندي بسيدني أجرى "تدريبات على الأسلحة النارية" في منطقة بنيو ساوث خارج سيدني مع والده، وسجل مقطع فيديو حول "تبريرهما" للهجوم.



وتم بيان الوقائع الصادر عن الشرطة بعد ظهور نافيد أكرم عبر الفيديو في المحكمة، الإثنين، من مستشفى في سيدني.