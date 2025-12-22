تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد حادثة سيدني.. السلطات الاسترالية تكشف معلومات جديدة عن القاتل

Lebanon 24
22-12-2025 | 00:03
أعلنت الشرطة الأسترالية في بيان أنها نقلت، الإثنين، المشتبه بإطلاقه النار في بونداي الأسبوع الماضي من المستشفى إلى السجن، فيما كشفت هيئة الإذاعة الأسترالية أنه تدرب على هجوم "بوندي" مع والده قبل تنفيذه.


وكان نافيد أكرم (24 عاما) يتلقى العلاج في المستشفى تحت حراسة الشرطة، وقد تم توجيه عدة تهم إليه بينها الإرهاب وارتكاب 15 جريمة قتل.
من جانب آخر، ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن المسلح المشتبه به المتهم بقتل 15 شخصاً في شاطئ بوندي بسيدني أجرى "تدريبات على الأسلحة النارية" في منطقة بنيو ساوث ويلز خارج سيدني مع والده، وسجل مقطع فيديو حول "تبريرهما" للهجوم.

وتم الكشف عن بيان الوقائع الصادر عن الشرطة بعد ظهور نافيد أكرم عبر الفيديو في المحكمة، الإثنين، من مستشفى في سيدني.
 
هيئة الإذاعة الأسترالية

الأسترالية

الأسترالي

نيو ساوث

الكشف عن

بات على

العلا

ويلز

