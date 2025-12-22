تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
هل أجرت موسكو محادثات مع سيول حول نووي بيونغ يانغ؟
Lebanon 24
22-12-2025
|
02:23
نفت
روسيا
وجود محادثات مع
كوريا
الجنوبية بشأن البرنامج
النووي
لكوريا الشمالية، بعد أن كشفت سول عن عقد محادثات مغلقة مع
موسكو
.
وقالت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا، في بيان مساء أمس الأحد: "لا تجري روسيا أي مشاورات مع كوريا الجنوبية ولا تناقش أي قضايا تؤثر على العلاقات الثنائية بين بيونغ يانغ وسيول، أو القضية النووية لكوريا الشمالية. وبشكل خاص بالنسبة لروسيا لا يوجد ما يُسمى بالقضية النووية لكوريا الشمالية"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وذكرت المتحدثة بأن "هذه المعلومات الكاذبة لا تستند إلى حقائق"، مؤكدة أن موقف روسيا من التعاون مع
كوريا الشمالية
ثابت ومبدئي ولا يتأثر بالاعتبارات السياسية، وأن روسيا لن تنسى دعم كوريا الشمالية لحربها في
أوكرانيا
.
وكانت وكالة أنباء "يونهاب" قد نقلت عن مصادر دبلوماسية كورية جنوبية يوم أمس الأحد قولها إن كوريا الجنوبية وروسيا عقدتا مؤخرا محادثات مغلقة في موسكو حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية وقضايا أمنية إقليمية ملحة أخرى.
ووفقاً للمصادر، سافر مسؤول من
وزارة الخارجية
الكورية الجنوبية، معنيّ بالملف النووي الكوري
الشمالي
، مؤخراً إلى موسكو لعقد اجتماعات مع أوليغ بورميستروف، سفير المهام الخاصة والمسؤول عن الملف النووي لكوريا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية ومسؤولين آخرين معنيين بالقضية.
