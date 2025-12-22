مصريون مفقودون في ليبيا.. اتصالات حكومية لانهاء الملف

أعلنت مصر، اليوم الاثنين، استمرار اتصالاتها وتحركاتها على أعلى المستويات مع لاستجلاء موقف المواطنين المصريين المفقودين والوقوف على أوضاعهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على مصيرهم.



وأصدرت بياناً أوضحت فيه أن هذه الجهود تتم بتنسيق مكثف ومباشر بين السفارة في والقنصلية في بنغازي، وبالتعاون الكامل مع السلطات المعنية، وبمشاركة القطاعات المختصة بالوزارة، مما يعكس أولوية هذا الملف وحرص على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج دون استثناء.



ووفقاً للبيان، أسفرت هذه التحركات عن نتائج ملموسة، منها نجاح وزارة الخارجية في استعادة 131 مواطناً مصرياً من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا يوم 27 تشرين الثاني الماضي، وذلك عقب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة، مما أتاح إطلاق سراحهم وتيسير عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.



وأشار البيان إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري، استعادة 1132 مواطناً مصرياً من طرابلس والمنطقة الغربية، وأكثر من 1500 مواطن من بنغازي والمنطقة الشرقية، في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية. وتواصل وزارة الخارجية، وفقاً للبيان، عقد لقاءات دورية ومكثفة مع أهالي المواطنين المتغيبين، حرصاً على اطلاعهم أولاً بأول على كافة المستجدات ذات الصلة.

