Najib Mikati
عربي-دولي

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: برنامج إيران الصاروخي غير قابل للتفاوض

Lebanon 24
22-12-2025 | 04:10
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإثنين، أن البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض.
وأضاف: "تم تصميم وتطوير البرنامج الصاروخي لإيران حصريا بهدف الدفاع عن سلامة أراضي البلاد وأمنها القومي، ويتمتع بطابع ردعي؛ وبناءً عليه، فإن القدرات الدفاعية لإيران ليست موضوعا للتفاوض أو المساومة. وقد تشكّلت هذه القدرات لمنع أي عدوان محتمل، وهي غير قابلة للمساس".

وقال بقائي إن "المقاومة ظاهرة متجذّرة، وستبقى حية ما دام الاحتلال قائما، لا تزال منطقتنا تعاني من معضلة مزمنة، تتمثل في استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني بمختلف الأشكال، هذه الجرائم تزيد من مسؤولية كل إنسان في العالم للعمل على كبحها".
وفي رده على بيان مجلس أوروبا بشأن ما وصفه بـ"تواطؤ إيران" في الحرب الأوكرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه ليست سوى ادعاءات متكررة. فمنذ بداية الأزمة الأوكرانية أكدنا أن الحل يجب أن يكون عبر الحوار، ولم يكن لنا أي تدخل في هذه الحرب ولا يوجد. إن مطالبة دولة ما بقطع علاقاتها مع روسيا لمجرد وجود علاقات بينها أمر غير منطقي تماما".

وتابع بقائي: "إن العلاقة بين إيران وروسيا لا تعني بأي حال من الأحوال العداء تجاه دول أخرى. وعلى الدول الأوروبية أن تراجع سلوكها، وأن تفكر في أسباب تعريض أمن أوروبا للخطر نتيجة السياسات العدائية لحلف الناتو. ينبغي عليها أن تتحمل مسؤولية أدائها، وأن توقف نهج توجيه الاتهامات إلى الآخرين".

وفي رده على اتهام إسرائيل لإيران بالضلوع في مقتل عالم نووي إسرائيلي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "المجرمين يقيسون الآخرين على أفعالهم. وبما أن الكيان الصهيوني يمتلك سجلًا حافلًا باغتيال مواطني دول أخرى، فإنه يسارع إلى البحث عن متهم كلما وقع أي حادث".
