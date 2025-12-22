تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الأمم المتحدة: تفكيك الإنتاج الضخم للكبتاغون في سوريا

Lebanon 24
22-12-2025 | 06:08
أظهر تحليل صادر عن الأمم المتحدة، أنه قد تمّ تفكيك الإنتاج الضخم لمخدر الكبتاغون الاصطناعي في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل عام.

وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير له، أن السلطات أغلقت 15 مختبرا على نطاق صناعي و13 منشأة أصغر حجما تستخدم لأغراض التخزين، منذ كانون الاول من العام 2024.

ومع ذلك، مازالت المنشطات القوية التي يتم بيعها تحت اسم الكبتاغون تهيمن على سوق المخدرات في الشرق الأوسط، بحسب ما قاله خبراء تابعون للأمم المتحدة. (سكاي نيوز)
