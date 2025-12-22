الأمم المتحدة: تفكيك الإنتاج الضخم للكبتاغون في سوريا

أظهر تحليل صادر عن ، أنه قد تمّ تفكيك الإنتاج الضخم لمخدر الكبتاغون الاصطناعي في ، بعد سقوط قبل عام.



وذكر المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير له، أن السلطات أغلقت 15 مختبرا على نطاق صناعي و13 منشأة أصغر حجما تستخدم لأغراض التخزين، منذ كانون الاول من العام 2024.



ومع ذلك، مازالت المنشطات القوية التي يتم بيعها تحت اسم الكبتاغون تهيمن على سوق المخدرات في ، بحسب ما قاله خبراء تابعون للأمم المتحدة. (سكاي نيوز)

