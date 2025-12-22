تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

فانس: التغيرات السياسية في أوروبا تهدد الولايات المتحدة نوويا

Lebanon 24
22-12-2025 | 06:41
قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن التحولات السياسية الجذرية في أوروبا قد تضع الولايات المتحدة تحت تهديد خطر نووي حقيقي.
 
وقال فانس في مقابلة مع مجلة "أنهيرد": "إذا استسلم الأوروبيون لأفكار أخلاقية مدمرة، فقد ينتهي المطاف بالأسلحة النووية في أيدي أشخاص قادرين فعلا على توجيه ضرر بالغ، بل وخطير جدا، للولايات المتحدة".

وأوضح أن الحديث يتعلق بسياسيين تقترب آراؤهم من التوجهات الإسلامية المتطرفة، مرجحا أن مثل هذا السيناريو ليس واردا خلال السنوات الخمس المقبلة، لكنه "قد يصبح ممكنا في غضون 15 عاما من الآن". (روسيا اليوم) 

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

نائب الرئيس

خطير جدا

الأوروبي

الإسلام

إسلامي

