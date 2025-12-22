فانس: التغيرات السياسية في أوروبا تهدد الولايات المتحدة نوويا

قال الأميركي جاي دي إن التحولات السياسية الجذرية في قد تضع تحت تهديد خطر نووي حقيقي.

وقال فانس في مقابلة مع مجلة "أنهيرد": "إذا استسلم الأوروبيون لأفكار أخلاقية مدمرة، فقد ينتهي المطاف بالأسلحة النووية في أيدي أشخاص قادرين فعلا على توجيه ضرر بالغ، بل وخطير جدا، للولايات المتحدة".



وأوضح أن الحديث يتعلق بسياسيين تقترب آراؤهم من التوجهات الإسلامية المتطرفة، مرجحا أن مثل هذا السيناريو ليس واردا خلال السنوات الخمس المقبلة، لكنه "قد يصبح ممكنا في غضون 15 عاما من الآن". (روسيا اليوم)