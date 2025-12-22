بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"

حذر خبراء الصحة الأميركية والبريطانية من موجة إنفلونزا وصفتها هيئة الخدمات الصحية بغير المسبوقة، داعية إلى تلقي لقاح الإنفلونزا للحماية من أعراضها.



وبالرغم من أن فصل الشتاء يعد موسماً سنوياً تنشط فيه الأمراض التنفسية وخصوصاً الإنفلونزا الموسمية، إلا أن خبراء الصحة في وبريطانيا يحذرون من موجة إنفلونزا جديدة، أطلق عليها اسم "الإنفلونزا الخارقة".

وبحسب صحيفة "ذا هيل" The Hill الأميركية، فقد وصل عدد الإصابات بالإنفلونزا في قرابة 1400 حالة، في الأسبوع الأول من كانون الأول الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 460% تقريباً في الإصابات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت المدينة آنذاك حوالي 2500 حالة.



أما النوع المنتشر حالياً فهو الإنفلونزا H3N2 وهو من السلالة الفرعية K الذي تصدر المشهد الصحي عالمياً بوصفه أحد أكثر سلالات إنفلونزا A شراسة وتأثيراً خاصة بين الأطفال وكبار السن.

وبحسب المركز للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإن أبرز أعراض هذه السلالة فيروس من الإنفلونزا (H3N2) - A الشائعة تشمل:



- ارتفاع في درجات الحرارة

- التعب والإرهاق العام

- آلام الجسم والشعور بالإعياء



ورغم أن التعافي من يبدأ خلال 5 إلى 7 أيام، إلا أن بعض الأعراض قد تستمر لمدة قد تصل إلى أسبوعين.

من جهتها، أكدت أن اللقاحات الحالية لا تزال توفر حماية فعالة ضد الأعراض الشديدة، ما يجعل التطعيم الموسمي خط الدفاع الأول أمام الفيروس.



أما خبراء الصحة فيوصون بضرورة الالتزام بالإجراءات الأساسية كالتهوية الجيدة وغسل اليدين، فيما ينبه الأطباء إلى أن التدخل المبكر فور ظهور الأعراض يقلل بشكل كبير من احتمال حدوث أي مضاعفات خطيرة خاصة لدى الحوامل وكبار السن. (العربية)