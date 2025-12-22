وزير الخارجية التركية: لا نية لدى "قسد" للإندماج ضمن هياكل الدولة السورية

قال هاكان فيدان، إنّ "قوات "قسد"، ليست لديها نية فيما يبدو لدفع عملية اندماجها ضمن هياكل ".



وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري الشيباني، أنه "من المهم أن تتوقف تلك القوات عن أن تكون عقبة أمام وحدة سوريا".



وقال إنّ "التنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية وإسرائيل يُشكّل عقبة أمام تنفيذ اتفاق الاندماج". (ارم نيوز)



