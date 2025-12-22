سموتريتش: لا إعمار في غزة من دون نزع السلاح منها

قال ، إنّ "على رئيس الحكومة التأكد خلال زيارته للبيت الأبيض، من أننا لن نوقف الحرب في غزة قبل التام على قدرات ".

وأضاف : "على أن يتمسك بتحقيق أهداف الحرب في غزة وأن يقف صامدا دون أي تزعزع".

وتابع: "لا إعمار في غزة من دون نزع السلاح منها، ولا يجب أن تكون حماس موجودة بأي شكل في القطاع".