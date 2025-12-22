الاشتباكات تتجدد قرب أوفيرا في الكونغو

اندلعت اشتباكات، الاثنين، بين حركة "إم 23"(M23) وميليشيات موالية لكينشاسا على مشارف مدينة أوفيرا شرق ، بعد أن أعلنت هذه الجماعة المسلحة المدعومة من رواندا انسحابها منها الأربعاء، على ما أفادت مصادر محلية لوكالة "فرانس برس".



وقال مافيكيري ماشيمانغو، رئيس إحدى أبرز منظمات المحلية في أوفيرا: "يُسمع بين حركة أم 23 ووازاليندو (تسمية الميليشيات المحلية الموالية لكينشاسا) في مختلف أنحاء أوفيرا".

وقال أحد سكان أوفيرا، تم التواصل معه هاتفيا، إنّ "الأنشطة متوقفة، والناس يلازمون منازلهم".



وتتركز الاشتباكات في التلال والأحياء الواقعة في جنوب وجنوب غرب المنطقة المدنية، وتمتد حتى ضواحي ميناء كالوندو وضفاف بحيرة تنجانيكا، بحسب السكان.



وقال أحد سكان منطقة مولونغوي الواقعة أوفيرا، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف: "سقطت قنبلة على قطعة أرض، والرصاص يُسمَع فوق منازلنا". (إرم نيوز)