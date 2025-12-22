تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"تحالف أمني" جديد في شرق المتوسط… ورسالة مباشرة لتركيا وإيران

Lebanon 24
22-12-2025 | 13:29
A-
A+
Doc-P-1458643-639020321457158752.webp
Doc-P-1458643-639020321457158752.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجّه رسالة تحذير غير مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتزامن مع إعلان توسيع التعاون العسكري والأمني بين إسرائيل وكلّ من اليونان وقبرص.

وخلال بيان مشترك تلا القمة الثلاثية التي عقدت في القدس، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، شدّد نتنياهو على رفض أي محاولات لفرض نفوذ أو "أحلام إمبراطورية" في شرق المتوسط، مؤكداً أنّ إسرائيل "قادرة وملتزمة بالدفاع عن نفسها"، وأنّ الشراكة الثلاثية تعزّز الأمن والازدهار والحرية في المنطقة.

وذكرت صحيفة “"معاريف" أنّ القمة، العاشرة من نوعها، تأتي في لحظة تحوّل أمني وإستراتيجي، وتهدف إلى ترسيخ محور التعاون بين الدول الثلاث. من جهتها، رأت نيقوسيا أنّ اللقاء يعكس نضجاً مؤسسياً للمنتدى الثلاثي وقدرته على البقاء كركيزة استقرار إقليمي بعد أحداث 7 تشرين الأول.

وفي ملف موازٍ، حذّر نتنياهو إيران من أي تحرّك ضد إسرائيل، مؤكداً أنّ أي عمل سيقابَل بردّ قاسٍ، وأنّ النشاط النووي الإيراني سيكون موضع نقاش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتندرج القمة ضمن سياق إقليمي متوتر في شرق المتوسط، ولا سيما على خلفية العلاقة مع تركيا، حيث أكّد نتنياهو أنّ التحالف الإسرائيلي–اليوناني–القبرصي سيواصل العمل "بحزم وثبات" لتعزيز الأمن ودفع التعاون الاقتصادي وتعميق الروابط بين الشعوب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تشكل الهيمنة النووية البحرية الإسرائيلية تحدياً لإيران في شرق البحر الأبيض المتوسط؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن تقييم أمني: إسرائيل وإيران تستعدان لحرب جديدة لكن ليس قريبا
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بارودي يطلق غدا كتابه الجديد عن"الحدود البحرية في شرق المتوسط" خلال ندوة في جامعة سيدة اللويزة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل "غير مباشرة" بين الطرفين
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

من جهته

دونالد

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-22
Lebanon24
16:51 | 2025-12-22
Lebanon24
16:30 | 2025-12-22
Lebanon24
16:08 | 2025-12-22
Lebanon24
16:00 | 2025-12-22
Lebanon24
15:57 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24