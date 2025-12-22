"تحالف أمني" جديد في شرق المتوسط… ورسالة مباشرة لتركيا وإيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجّه رسالة تحذير غير مباشرة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتزامن مع إعلان توسيع التعاون العسكري والأمني بين وكلّ من اليونان وقبرص.



وخلال بيان مشترك تلا القمة الثلاثية التي عقدت في القدس، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، شدّد نتنياهو على رفض أي محاولات لفرض نفوذ أو "أحلام إمبراطورية" في شرق المتوسط، مؤكداً أنّ إسرائيل "قادرة وملتزمة بالدفاع عن نفسها"، وأنّ الشراكة الثلاثية تعزّز الأمن والازدهار والحرية في المنطقة.



وذكرت صحيفة “"معاريف" أنّ القمة، العاشرة من نوعها، تأتي في لحظة تحوّل أمني وإستراتيجي، وتهدف إلى ترسيخ محور التعاون بين الدول الثلاث. من جهتها، رأت نيقوسيا أنّ اللقاء يعكس نضجاً مؤسسياً للمنتدى الثلاثي وقدرته على البقاء كركيزة استقرار إقليمي بعد أحداث 7 تشرين الأول.



وفي ملف موازٍ، حذّر نتنياهو من أي تحرّك ضد إسرائيل، مؤكداً أنّ أي عمل سيقابَل بردّ قاسٍ، وأنّ النشاط النووي سيكون موضع نقاش مع الرئيس الأميركي .



وتندرج القمة ضمن سياق إقليمي متوتر في شرق المتوسط، ولا سيما على خلفية العلاقة مع ، حيث أكّد نتنياهو أنّ التحالف الإسرائيلي–اليوناني–القبرصي سيواصل العمل "بحزم وثبات" لتعزيز الأمن ودفع التعاون الاقتصادي وتعميق الروابط بين الشعوب.

