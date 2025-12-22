تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب يستفز أوروبا.. موفد جديد لغرينلاند وشبح الضم يعود

Lebanon 24
22-12-2025 | 15:25
أعادت خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعيين حاكم لويزيانا جيف لاندري موفدًا خاصًا لغرينلاند "شبح الضم"، مما أغضب الدنمارك وأوروبا.

وأعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن "تضامن كامل مع الدنمارك وغرينلاند"، وستستدعي كوبنهاغن السفير الأميركي لتوضيح.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن التعيين "غير مقبول" ويهدد سيادة المملكة، مشددًا على رفض تقويض الحدود.

في السياق، أكد رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن "الضم مستحيل"، وأن غرينلاند تقرر مصيرها بنفسها.

وشكر لاندري التعيين وقال إنه "شرف" لجعل غرينلاند جزءًا من أميركا، رغم معارضة 85% من سكان الجزيرة (57 ألف نسمة) حسب استطلاع. (العين)

 
ترامب يعلن تعيين حاكم ولاية لويزيانا مبعوثاً خاصاً لغرينلاند
رئيس وزراء غرينلاند عن تعيين أميركا مبعوثا خاصا لغرينلاند: نحن من يقرر مستقبلنا
ماكرون: أوروبا سترد "بشكل قوي" على مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية
ماكرون: قرار الأصول الروسية المجمدة في أوروبا يعود للأوروبيين وحدهم
