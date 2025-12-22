ترامب يستفز أوروبا.. موفد جديد لغرينلاند وشبح الضم يعود

أعادت خطوة الرئيس الأميركي بتعيين حاكم لويزيانا جيف لاندري موفدًا خاصًا لغرينلاند "شبح الضم"، مما أغضب الدنمارك وأوروبا.



وأعرب مسؤولو عن "تضامن كامل مع الدنمارك وغرينلاند"، وستستدعي كوبنهاغن السفير الأميركي لتوضيح.



وقال الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن التعيين "غير مقبول" ويهدد سيادة ، مشددًا على رفض تقويض الحدود.



في السياق، أكد رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن "الضم مستحيل"، وأن غرينلاند تقرر مصيرها بنفسها.



وشكر لاندري التعيين وقال إنه "شرف" لجعل غرينلاند جزءًا من أميركا، رغم معارضة 85% من سكان (57 ألف نسمة) حسب استطلاع. (العين)







