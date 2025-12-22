تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ترامب يستفز أوروبا.. موفد جديد لغرينلاند وشبح الضم يعود
Lebanon 24
22-12-2025
|
15:25
photos
أعادت خطوة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بتعيين حاكم لويزيانا جيف لاندري موفدًا خاصًا لغرينلاند "شبح الضم"، مما أغضب الدنمارك وأوروبا.
وأعرب مسؤولو
الاتحاد الأوروبي
عن "تضامن كامل مع الدنمارك وغرينلاند"، وستستدعي كوبنهاغن السفير الأميركي لتوضيح.
وقال
وزير الخارجية
الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن التعيين "غير مقبول" ويهدد سيادة
المملكة
، مشددًا على رفض تقويض الحدود.
في السياق، أكد رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن "الضم مستحيل"، وأن غرينلاند تقرر مصيرها بنفسها.
وشكر لاندري التعيين وقال إنه "شرف" لجعل غرينلاند جزءًا من أميركا، رغم معارضة 85% من سكان
الجزيرة
(57 ألف نسمة) حسب استطلاع. (العين)
استطلاع فوق نيجيريا.. رحلات أميركية تعيد رسم التعاون الأمني
Lebanon 24
استطلاع فوق نيجيريا.. رحلات أميركية تعيد رسم التعاون الأمني
16:52 | 2025-12-22
22/12/2025 04:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
منظومة عسكرية تُربك تل أبيب… تقرير إسرائيلي يدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
منظومة عسكرية تُربك تل أبيب… تقرير إسرائيلي يدق ناقوس الخطر
16:51 | 2025-12-22
22/12/2025 04:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون في الإمارات.. زيارة للقوات الفرنسية وعرض في الصحراء (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون في الإمارات.. زيارة للقوات الفرنسية وعرض في الصحراء (فيديو)
16:30 | 2025-12-22
22/12/2025 04:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات 7 تشرين تُغلق رسميًا… والجيش الإسرائيلي يدخل مرحلة جديدة
Lebanon 24
تحقيقات 7 تشرين تُغلق رسميًا… والجيش الإسرائيلي يدخل مرحلة جديدة
16:08 | 2025-12-22
22/12/2025 04:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة آسيوية.. ترسانة صواريخ صينية "مُرعبة"
Lebanon 24
في دولة آسيوية.. ترسانة صواريخ صينية "مُرعبة"
16:00 | 2025-12-22
22/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
