تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

3000 دولار وتذكرة سفر.. ترامب يوسّع برنامج "الترحيل الذاتي"

Lebanon 24
22-12-2025 | 15:52
A-
A+
Doc-P-1458681-639020408181618928.png
Doc-P-1458681-639020408181618928.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُقدّم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمهاجرين غير النظاميين منحة بقيمة "3000 دولار" مع تغطية تكاليف السفر، إذا وافقوا على مغادرة الولايات المتحدة طوعاً قبل نهاية العام، في خطوة تقول إنها تهدف إلى تسريع الترحيل وخفض كلفة التنفيذ.

وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن المهاجرين الذين يختارون "الترحيل الذاتي" عبر تطبيق "CBP Home" ستتولى الوزارة ترتيب سفرهم ودفع تكاليفه، وسيصبحون مؤهلين لإعفاء من أي غرامات أو عقوبات مدنية مرتبطة بعدم مغادرة البلاد. وتُعد المنحة الجديدة ثلاثة أضعاف مبلغ "1000 دولار" الذي كانت الوزارة قد أعلنت عنه في أيار.

ويأتي الإعلان ضمن حملة موسمية لتسريع عمليات الترحيل، تزامناً مع منشور للوزارة على منصة "أكس" يحذّر المقيمين بشكل غير قانوني بأنهم "ذاهبون إلى الوطن".

وفي بيان، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن على "الأجانب غير الشرعيين" الاستفادة من هذه "الهدية" والرحيل طوعاً، مضيفة أنه إذا لم يفعلوا ذلك "فسوف نعثر عليهم، ونعتقلهم، ولن يعودوا أبداً".

وتؤكد نويم أنه منذ كانون الثاني 2025 قام "1.9 مليون" مهاجر غير موثق بالترحيل الذاتي، واستخدم "عشرات الآلاف" منهم تطبيق "CBP Home"، مع الإشارة إلى أنه لم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل. وكان التطبيق قد أُنشئ خلال إدارة بايدن لتمكين المهاجرين من جدولة مقابلات اللجوء، قبل أن تعيد إدارة ترامب تصميمه وتغيير هدفه.

ويصف المسؤولون البرنامج بأنه بديل أكثر كفاءة من الاعتقالات والترحيلات المكلفة، معتبرين أنه حتى مع زيادة المدفوعات ستوفر الحكومة المال، إذ قدّرت أن متوسط تكلفة اعتقال واحتجاز وترحيل مهاجر يبلغ نحو "17000 دولار" للشخص الواحد. (الشرق)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاصباني نفى حجز "القوات" تذاكر سفر للمغتربين للمجيء إلى لبنان والتصويت
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع لواشنطن بوست: مصالح فردية لجماعات تسعى للاستقلال أو الحكم الذاتي
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": "أوبن إيه آي" تسعى لجمع نحو 100 مليار دولار في خطة قد ترفع قيمة الشركة لـ830 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في "مونديال 2026".. تذاكر بـ60 دولارا
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:24 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

إدارة ترامب

دارة الرئيس

دونالد

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-22
Lebanon24
16:51 | 2025-12-22
Lebanon24
16:30 | 2025-12-22
Lebanon24
16:08 | 2025-12-22
Lebanon24
16:00 | 2025-12-22
Lebanon24
15:57 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24