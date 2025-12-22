3000 دولار وتذكرة سفر.. ترامب يوسّع برنامج "الترحيل الذاتي"

تُقدّم الأميركي للمهاجرين غير النظاميين منحة بقيمة "3000 دولار" مع تغطية تكاليف السفر، إذا وافقوا على مغادرة طوعاً قبل نهاية العام، في خطوة تقول إنها تهدف إلى تسريع الترحيل وخفض كلفة التنفيذ.



وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن المهاجرين الذين يختارون "الترحيل الذاتي" عبر تطبيق "CBP Home" ستتولى الوزارة ترتيب سفرهم ودفع تكاليفه، وسيصبحون مؤهلين لإعفاء من أي غرامات أو عقوبات مدنية مرتبطة بعدم مغادرة البلاد. وتُعد المنحة الجديدة ثلاثة أضعاف مبلغ "1000 دولار" الذي كانت الوزارة قد أعلنت عنه في أيار.



ويأتي الإعلان ضمن حملة موسمية لتسريع عمليات الترحيل، تزامناً مع منشور للوزارة على منصة "أكس" يحذّر المقيمين بشكل غير قانوني بأنهم "ذاهبون إلى الوطن".



وفي بيان، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن على "الأجانب غير الشرعيين" الاستفادة من هذه "الهدية" والرحيل طوعاً، مضيفة أنه إذا لم يفعلوا ذلك "فسوف نعثر عليهم، ونعتقلهم، ولن يعودوا أبداً".



وتؤكد نويم أنه منذ كانون الثاني 2025 قام "1.9 مليون" مهاجر غير موثق بالترحيل الذاتي، واستخدم "عشرات الآلاف" منهم تطبيق "CBP Home"، مع الإشارة إلى أنه لم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل. وكان التطبيق قد أُنشئ خلال إدارة لتمكين المهاجرين من جدولة مقابلات اللجوء، قبل أن تعيد تصميمه وتغيير هدفه.



ويصف المسؤولون البرنامج بأنه بديل أكثر كفاءة من الاعتقالات والترحيلات المكلفة، معتبرين أنه حتى مع زيادة المدفوعات ستوفر الحكومة المال، إذ قدّرت أن متوسط تكلفة اعتقال واحتجاز وترحيل مهاجر يبلغ نحو "17000 دولار" للشخص الواحد. (الشرق)

