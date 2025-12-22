تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد اشتباكات دامية… وقف إطلاق النار يعيد الهدوء الحذر إلى حلب

Lebanon 24
22-12-2025 | 15:57
أصدرت وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية تعليمات متزامنة بوقف تبادل إطلاق النار مساء الإثنين، عقب اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة حلب وأسفرت عن سقوط قتيلين مدنيين وإصابة 15 آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن قيادة أركان الجيش السوري أصدرت أمراً بوقف استهداف مصادر نيران "قسد" بعد تحييد عدد منها، وحصر نطاق الاشتباكات بعيداً عن الأحياء السكنية. وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الحكومية التزمت حماية المدنيين والدفاع عنهم، من دون أي محاولة لتغيير خطوط السيطرة، مكتفية بالرد على مصادر النيران فقط.

في المقابل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها وجهت عناصرها بوقف الرد على الهجمات، استجابة لاتصالات التهدئة الجارية.

وكانت مديرية الصحة في حلب أعلنت في وقت سابق مقتل مدنيين اثنين جراء قصف طال أحياء سكنية في المدينة، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن التصعيد.

وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق، اعتبر فيها أن «قسد» لا تُظهر نية واضحة للالتزام باتفاق دمجها ضمن القوات المسلحة السورية قبل نهاية العام، وهو ما دفع أنقرة إلى تجديد تحذيراتها من اللجوء إلى الخيار العسكري.

وتبادلت دمشق و"قسد" الاتهامات بشأن من بدأ الهجوم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إذ قالت وزارة الدفاع إن القوات الكردية شنت هجوماً مفاجئاً، فيما نفت "قسد" ذلك واتهمت فصائل تابعة للحكومة بالتصعيد، قبل أن يؤكد الطرفان لاحقاً وقف إطلاق النار.
