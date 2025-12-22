تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تحقيقات 7 تشرين تُغلق رسميًا… والجيش الإسرائيلي يدخل مرحلة جديدة
Lebanon 24
22-12-2025
|
16:08
أعلن
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير
أن الجيش أنهى تحقيقاته في الإخفاقات المرتبطة بهجوم السابع من تشرين الأول 2023 الذي نفذته حركة
حماس
، مؤكّدًا الانتقال إلى مرحلة تطبيق الدروس المستخلصة وبناء خطة عمل للسنوات المقبلة. وقال
زامير
، خلال اجتماع مع كبار
القادة
، إن نتائج التحقيق ستشكّل أساسًا لتغيير المفهوم الاستراتيجي للجيش في المرحلة
القادمة
، وفق ما نقلته تايمز أوف
إسرائيل
.
وكان الجيش قد فتح تحقيقات شاملة في الأداء قبل الهجوم وأثناءه، وأفضت في تشرين الثاني الماضي إلى إجراءات تأديبية بحق قادة بارزين شملت الإقالة والاستبعاد والتوبيخ، بعد مراجعة نتائج لجنة تورغمان. وبحسب إحصاءات
وكالة فرانس برس
استنادًا إلى بيانات رسمية إسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل 1221 شخصًا
في إسرائيل
، معظمهم من المدنيين.
