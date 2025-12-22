تحقيقات 7 تشرين تُغلق رسميًا… والجيش الإسرائيلي يدخل مرحلة جديدة

أعلن أن الجيش أنهى تحقيقاته في الإخفاقات المرتبطة بهجوم السابع من تشرين الأول 2023 الذي نفذته حركة ، مؤكّدًا الانتقال إلى مرحلة تطبيق الدروس المستخلصة وبناء خطة عمل للسنوات المقبلة. وقال ، خلال اجتماع مع كبار ، إن نتائج التحقيق ستشكّل أساسًا لتغيير المفهوم الاستراتيجي للجيش في المرحلة ، وفق ما نقلته تايمز أوف .



وكان الجيش قد فتح تحقيقات شاملة في الأداء قبل الهجوم وأثناءه، وأفضت في تشرين الثاني الماضي إلى إجراءات تأديبية بحق قادة بارزين شملت الإقالة والاستبعاد والتوبيخ، بعد مراجعة نتائج لجنة تورغمان. وبحسب إحصاءات استنادًا إلى بيانات رسمية إسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل 1221 شخصًا ، معظمهم من المدنيين.

