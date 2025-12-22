تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحقيقات 7 تشرين تُغلق رسميًا… والجيش الإسرائيلي يدخل مرحلة جديدة

Lebanon 24
22-12-2025 | 16:08
A-
A+
Doc-P-1458686-639020417438915777.jpg
Doc-P-1458686-639020417438915777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش أنهى تحقيقاته في الإخفاقات المرتبطة بهجوم السابع من تشرين الأول 2023 الذي نفذته حركة حماس، مؤكّدًا الانتقال إلى مرحلة تطبيق الدروس المستخلصة وبناء خطة عمل للسنوات المقبلة. وقال زامير، خلال اجتماع مع كبار القادة، إن نتائج التحقيق ستشكّل أساسًا لتغيير المفهوم الاستراتيجي للجيش في المرحلة القادمة، وفق ما نقلته تايمز أوف إسرائيل.

وكان الجيش قد فتح تحقيقات شاملة في الأداء قبل الهجوم وأثناءه، وأفضت في تشرين الثاني الماضي إلى إجراءات تأديبية بحق قادة بارزين شملت الإقالة والاستبعاد والتوبيخ، بعد مراجعة نتائج لجنة تورغمان. وبحسب إحصاءات وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية إسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل 1221 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة تقرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن محتجين إسرائيليين في القدس: لجنة تحقيق رسمية هي المخولة فقط بالتحقيق في إخفاقات 7 تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي في عموم البلاد تمهيدا لانطلاق العملية الانتخابية في 11 تشرين الثاني
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية وموضوعية في أحداث 7 تشرين الأول للتوصل إلى الحقيقة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس أركان الجيش

وكالة فرانس برس

إيال زامير

الإسرائيلي

في إسرائيل

القادمة

القادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-22
Lebanon24
16:51 | 2025-12-22
Lebanon24
16:30 | 2025-12-22
Lebanon24
16:00 | 2025-12-22
Lebanon24
15:57 | 2025-12-22
Lebanon24
15:56 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24