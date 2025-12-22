تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
7
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
ماكرون في الإمارات.. زيارة للقوات الفرنسية وعرض في الصحراء (فيديو)
Lebanon 24
22-12-2025
|
16:30
زار
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
القوات
الفرنسية
المتمركزة قرب أبوظبي في دولة
الإمارات العربية المتحدة
، وشارك الجنود في أجواء احتفالية خلال الزيارة.
وتناول ماكرون وجبة مع نحو "900" جندي، تضمنت "دجاجاً مع فطر الموريل" و"جذع شجرة
عيد الميلاد
". ويوم "الاثنين 22 كانون الاول"، شارك في تدريب عسكري داخل
القاعدة
، كما حضر عرضاً عسكرياً في صحراء
الإمارات
ضم دبابات "لوكلير" وطائرات "رافال" المقاتلة وطائرات النقل "إيرباص A400M".
وخلال زيارته، التقى ماكرون رئيس
دولة الإمارات
محمد بن
زايد آل
نهيان
، ونشر مقطع فيديو يوثق اللحظات التي رافق فيها القوات الفرنسية في الإمارات.
