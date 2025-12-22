تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
استطلاع فوق نيجيريا.. رحلات أميركية تعيد رسم التعاون الأمني
Lebanon 24
22-12-2025
|
16:52
تُجري
الولايات المتحدة
رحلات جوية لجمع معلومات استخباراتية فوق أجزاء واسعة من نيجيريا منذ أواخر تشرين الثاني، وفق بيانات تتبع الرحلات ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين. ونقلت "
رويترز
" أن هذه الرحلات الاستطلاعية تعكس زيادة التعاون الأمني بين البلدين، من دون أن تتمكن الوكالة من تحديد طبيعة المعلومات التي تستهدفها الطلعات.
وبحسب الوكالة، تأتي هذه التحركات في غرب إفريقيا بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في
تشري
الثاني بالتدخل عسكريًا في نيجيريا بسبب ما وصفه بفشلها في وقف العنف الموجّه ضد المجتمعات
المسيحية
. كما تتزامن الرحلات مع حادثة اختطاف طيار أميركي يعمل لدى وكالة تبشيرية في النيجر المجاورة قبل أشهر.
وتُظهر بيانات التتبع لشهر كانون الاول أن الطائرات المستخدمة في عمليات المراقبة، والتي تُشغّلها شركة أميركية متعاقدة، تقلع عادة من غانا وتحلق فوق نيجيريا قبل أن تعود إلى أكرا. كما تُشير البيانات إلى أن المشغّل هو شركة "تيناكس إيروسبيس" ومقرها ولاية ميسيسيبي، والتي توفر طائرات للمهام الخاصة وتعمل عن قرب مع الجيش الأميركي. (روسيا اليوم)
