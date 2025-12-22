استطلاع فوق نيجيريا.. رحلات أميركية تعيد رسم التعاون الأمني

تُجري رحلات جوية لجمع معلومات استخباراتية فوق أجزاء واسعة من نيجيريا منذ أواخر تشرين الثاني، وفق بيانات تتبع الرحلات ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين. ونقلت " " أن هذه الرحلات الاستطلاعية تعكس زيادة التعاون الأمني بين البلدين، من دون أن تتمكن الوكالة من تحديد طبيعة المعلومات التي تستهدفها الطلعات.



وبحسب الوكالة، تأتي هذه التحركات في غرب إفريقيا بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي في الثاني بالتدخل عسكريًا في نيجيريا بسبب ما وصفه بفشلها في وقف العنف الموجّه ضد المجتمعات . كما تتزامن الرحلات مع حادثة اختطاف طيار أميركي يعمل لدى وكالة تبشيرية في النيجر المجاورة قبل أشهر.



وتُظهر بيانات التتبع لشهر كانون الاول أن الطائرات المستخدمة في عمليات المراقبة، والتي تُشغّلها شركة أميركية متعاقدة، تقلع عادة من غانا وتحلق فوق نيجيريا قبل أن تعود إلى أكرا. كما تُشير البيانات إلى أن المشغّل هو شركة "تيناكس إيروسبيس" ومقرها ولاية ميسيسيبي، والتي توفر طائرات للمهام الخاصة وتعمل عن قرب مع الجيش الأميركي. (روسيا اليوم)

