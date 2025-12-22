تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد اشتباكات دامية في حلب.. وزارة الدفاع السورية و"قسد" تدعوان لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
22-12-2025 | 23:37
بعد اشتباكات دامية أمس الإثنين في مدينة حلب أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 15 شخصا آخرين، أوعزت كل من وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لعناصرهما بوقف تبادل النيران. 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن وزارة الدفاع أن قيادة الأركان في الجيش السوري أصدرت "أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عدد منها".

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن قيادة أركان الجيش السوري أصدرت أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران "قسد" في حلب بعد تحييد عدد منها، وتضييق بؤرة الاشتباك بعيدا عن الأهالي.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لـ"سانا" إن "الجيش العربي السوري وقف اليوم أمام مسؤولياته في حماية الشعب والدفاع عنه، ولم يبدِ أي تحرك لتغيير خطوط السيطرة، بل اكتفى بالرد على مصادر النيران".

من جهتها أعلنت القوات الكردية عن إصدار "توجيهات لقواتنا بإيقاف الرد على هجمات فصائل حكومة دمشق، تلبية لاتصالات التهدئة الجارية".

وكانت "سانا" قد نقلت في وقت سابق من الإثنين عن ‌مديرية الصحة في حلب، أن مدنيين اثنين قتلا في قصف لقوات ⁠"قسد" على أحياء سكنية في المدينة.

وجاءت أعمال العنف بعد ساعات من ‌تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته لدمشق بأن قوات سوريا الديمقراطية لا تعتزم فيما يبدو الوفاء بالتزامها بالاندماج في القوات المسلحة للدولة بحلول الموعد النهائي المتفق عليه بنهاية العام.
 
