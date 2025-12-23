تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تتسلم مسودة هيئة تكنوقراط مكلفة بإدارة غزة.. هذا ما كشفته المصادر

Lebanon 24
23-12-2025 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1458764-639020740731440157.webp
Doc-P-1458764-639020740731440157.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سلّموا إسرائيل تشكيل هيئة التكنوقراط المكلفة بإدارة غزة. وأضافت المصادر أن هناك اتصالات مكثفة بين أميركا والوسطاء للإعلان عن تشكيل القوة الدولية قريباً.

وأوضحت المصادر أن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا سيحسم خطوات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وفي السياق، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، بأن بلاده تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع عام 2026، وذلك عقب محادثات أجراها مع مسؤولين أميركيين وقطريين ومصريين في ميامي مطلع الأسبوع.

وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أوضح فيدان أن المناقشات ركزت على العقبات التي تحول دون انتقال الاتفاق إلى مرحلته التالية.

ومن جهة ثانية، قلص الجيش الإسرائيلي ما يسمى بالمنطقة الآمنة في شمال قطاع غزة، بعد تغييره حدود الخط الأصفر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الرفات التي تسلمتها إسرائيل اليوم من قطاع غزة لا تعود لمحتجز إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لا توافق على رئاسة لجنة إدارة غزة مع حماس.. هذا ما كشفه مصدر في السلطة الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تقدم بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. هذا ما كشفته مصادر
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" يكشف مسودة خطة ترامب لأوكرانيا.. هذا ما ستُجبر عليه كييف!
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلي

قطاع غزة

دونالد

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2025-12-23
Lebanon24
04:33 | 2025-12-23
Lebanon24
04:14 | 2025-12-23
Lebanon24
04:01 | 2025-12-23
Lebanon24
03:30 | 2025-12-23
Lebanon24
03:07 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24