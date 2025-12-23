إسرائيل تتسلم مسودة هيئة تكنوقراط مكلفة بإدارة غزة.. هذا ما كشفته المصادر

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سلّموا تشكيل هيئة التكنوقراط المكلفة بإدارة غزة. وأضافت المصادر أن هناك اتصالات مكثفة بين أميركا والوسطاء للإعلان عن تشكيل القوة الدولية قريباً.



وأوضحت المصادر أن لقاء الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فلوريدا سيحسم خطوات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وفي السياق، صرح هاكان فيدان، اليوم الاثنين، بأن بلاده تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع عام 2026، وذلك عقب محادثات أجراها مع مسؤولين أميركيين وقطريين ومصريين في ميامي مطلع الأسبوع.



وفي مؤتمر صحفي عقده في ، أوضح فيدان أن المناقشات ركزت على العقبات التي تحول دون انتقال الاتفاق إلى مرحلته التالية.



ومن جهة ثانية، قلص الجيش الإسرائيلي ما يسمى بالمنطقة الآمنة في شمال ، بعد تغييره حدود الخط الأصفر.