الجيش الإسرائيلي يطلق النار بشكل كثيف جنوب خان يونس

فيما تواصل خروقاتها لاتفاق وقف النار عبر عمليات قصف وإطلاق نار ونسف منازل المواطنين في عدة مناطق من ، أفاد مراسل "العربية"/ "الحدث" بأن الجيش نفذ عملية نسف واسعة شرق ، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف جنوبي المدينة.



كما أشار إلى قصف مدفعي وإطلاق نار جنوب شرقي مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع غارات على مناطق شرقي دير البلح.

