تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يطلق النار بشكل كثيف جنوب خان يونس

Lebanon 24
23-12-2025 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1458841-639020845650795557.webp
Doc-P-1458841-639020845650795557.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف النار عبر عمليات قصف وإطلاق نار ونسف منازل المواطنين في عدة مناطق من قطاع غزة، أفاد مراسل "العربية"/ "الحدث" بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف واسعة شرق خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف جنوبي المدينة.

كما أشار إلى قصف مدفعي وإطلاق نار جنوب شرقي مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع غارات على مناطق شرقي دير البلح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: الجيش الإسرائيلي يطلق النار بشكل كثيف جنوبي خان يونس
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مروحيات إسرائيلية تطلق النار في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الأناضول)
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: دبابات إسرائيلية تطلق النار بشكل مكثف على مناطق جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: النيران الإسرائيلية تصيب بشكل مباشر مراكب الصيادين على شاطىء بحر خان يونس
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24

خان يونس

جنوب شرق

قطاع غزة

إسرائيل

التزام

بريج

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:47 | 2025-12-23
Lebanon24
04:33 | 2025-12-23
Lebanon24
04:14 | 2025-12-23
Lebanon24
03:30 | 2025-12-23
Lebanon24
03:07 | 2025-12-23
Lebanon24
02:32 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24