Najib Mikati
عربي-دولي

كاتس: لن ننسحب أبدا من قطاع غزة ولن نتزحزح من سوريا

Lebanon 24
23-12-2025 | 04:47
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ان إسرائيل لن تنسحب أبدا من كل قطاع غزة.

وأضاف كاتس، اليوم الثلاثاء خلال مراسم بناء 1200 وحدة سكنية في بيت إيل: "لن ننسحب أبدا من كل قطاع غزة وسنقيم بؤر استيطانية شمالي القطاع".

وتابع: "سنُقيم بؤرا استيطانية في شمال قطاع غزة في الوقت المناسب وبالتوقيت الملائم. هناك من يتظاهرون لكننا نحن من يحكم".

وأضاف: "هذه حكومة استيطان، وإذا أمكن فرض السيادة على الضفة سنفرضها، ونحن الآن في مرحلة السيادة العملية، وحاليا، وبفضل المواقف والقوة التي أظهرتها إسرائيل بعد الكارثة المروعة في 7 أكتوبر توجد فرص لم تكن متاحة منذ زمن بعيد".

وبشأن سوريا، قال كاتس: "لن نتحرك مليمترا واحدا من سوريا".

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: لن ننسحب أبدا من كل قطاع غزة وسنقيم بؤرا استيطانية شمالي القطاع
وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس: لن نتراجع عن جبل الشيخ ولن نغادر سوريا
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: لن نسمح أبداً بوجود أي تهديد لأمننا القومي في سوريا
كوريا الشمالية عن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية:"أحلام لن تتحقق أبداً"
