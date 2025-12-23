تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
كاتس: لن ننسحب أبدا من قطاع غزة ولن نتزحزح من سوريا
Lebanon 24
23-12-2025
|
04:47
أكد
وزير الدفاع
الإسرائيلي
،
يسرائيل كاتس
ان
إسرائيل
لن تنسحب أبدا من كل
قطاع غزة
.
وأضاف
كاتس
، اليوم الثلاثاء خلال مراسم بناء 1200 وحدة سكنية في بيت إيل: "لن ننسحب أبدا من كل قطاع غزة وسنقيم بؤر استيطانية شمالي القطاع".
وتابع: "سنُقيم بؤرا استيطانية في شمال قطاع غزة في الوقت المناسب وبالتوقيت الملائم. هناك من يتظاهرون لكننا نحن من يحكم".
وأضاف: "هذه حكومة استيطان، وإذا أمكن فرض السيادة على الضفة سنفرضها، ونحن الآن في مرحلة السيادة العملية، وحاليا، وبفضل المواقف والقوة التي أظهرتها إسرائيل بعد الكارثة المروعة في 7 أكتوبر توجد فرص لم تكن متاحة منذ زمن بعيد".
وبشأن
سوريا
، قال كاتس: "لن نتحرك مليمترا واحدا من سوريا".
