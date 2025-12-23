كاتس: لن ننسحب أبدا من قطاع غزة ولن نتزحزح من سوريا

أكد ، ان لن تنسحب أبدا من كل .



وأضاف ، اليوم الثلاثاء خلال مراسم بناء 1200 وحدة سكنية في بيت إيل: "لن ننسحب أبدا من كل قطاع غزة وسنقيم بؤر استيطانية شمالي القطاع".



وتابع: "سنُقيم بؤرا استيطانية في شمال قطاع غزة في الوقت المناسب وبالتوقيت الملائم. هناك من يتظاهرون لكننا نحن من يحكم".



وأضاف: "هذه حكومة استيطان، وإذا أمكن فرض السيادة على الضفة سنفرضها، ونحن الآن في مرحلة السيادة العملية، وحاليا، وبفضل المواقف والقوة التي أظهرتها إسرائيل بعد الكارثة المروعة في 7 أكتوبر توجد فرص لم تكن متاحة منذ زمن بعيد".



وبشأن ، قال كاتس: "لن نتحرك مليمترا واحدا من سوريا".





