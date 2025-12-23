تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

حياة فارهة... هكذا يعيش أبرز مسؤولي نظام الأسد السابقين

Lebanon 24
23-12-2025 | 07:00
ذكر موقع "العربية" أن تحقيقاً موسّعاً أجرته صحيفة نيويورك تايمز كشف عن مصير عشرات من كبار مسؤولي النظام السوري السابقين المتورطين في أخطر فصول الحرب السورية، موضحاً أن كثيرين منهم ما زالوا أحراراً بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، ويتمتعون بحماية الثروة والدول المضيفة، فيما يواصلون الإفلات من المحاسبة.
ووفق التحقيق، فرّ الرئيس السابق بشار الأسد مع دائرته الضيقة إلى روسيا عقب هجوم خاطف شنّته فصائل معارضة، واستقروا في مجمّع فاخر تابع لفندق "فور سيزنز" في موسكو، حيث وفّرت لهم السلطات الروسية ترتيبات أمنية وإقامة مريحة.

كما شوهد شقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، في مرافق الفندق، فيما أمضى آخرون أيامهم في التفكير بمستقبلهم بعد الهزيمة.
 
وتتبعت الصحيفة مصير 55 مسؤولاً أمنياً وعسكرياً وعلمياً ارتبطت أسماؤهم بالتعذيب والقتل واستخدام الأسلحة الكيميائية، وخلصت إلى أن نصفهم تقريباً أمكن تحديد أماكن وجودهم، بينما لم يُحتجز سوى شخص واحد فقط حتى الآن.

كذلك أشار التقرير إلى أن معظم هؤلاء خضعوا لعقوبات دولية وبعضهم ملاحق بمذكرات توقيف، لكنهم تمكنوا من الاختفاء أو التنقل بجوازات سفر وأسماء مستعارة.
 
وفي روسيا، انقسم الفارّون بين قلة تعيش في رفاه واضح، تتسوق في مراكز فاخرة وتقطن في فلل وشقق بملايين الدولارات، وبين مئات الضباط الذين وصلوا على متن طائرات شحن عسكرية، وأُسكنوا في مرافق تعود للعهد السوفيتي بظروف متواضعة.

في حين فرضت موسكو قيوداً صارمة على تحركاتهم ومنعتهم من الظهور الإعلامي أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
 
كما أظهرت المعلومات أن عدداً من أفراد عائلاتهم يعيشون حياة مترفة في أوروبا، ويديرون أعمالاً أو يستثمرون في العقارات، رغم الاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم، بما في ذلك الاتجار بالكبتاغون واستهداف المدنيين.

في المقابل، بقي بعض مسؤولي النظام داخل سوريا، مختبئين أو يعيشون في فقر وخوف من الاعتقال، بينما وثّق التحقيق حالة واحدة فقط لمسؤول كبير جرى توقيفه فعلياً.
 
كذلك أشار إلى أن ضحايا أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد ما زالوا يجهلون أماكن جلاديهم ويتساءلون عما إذا كانوا سيُحاسَبون يوماً.
صحيفة نيويورك تايمز

نظام بشار الأسد

بشار الأسد

ماهر الأسد

نيويورك

السورية

أوروبا

الثروة

