الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الوفاء بمسؤولياتها

دعت إلى الوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بنزع السلاح .

وقال المتحدث باسم في خلال إنه ينبغي على الولايات المتحدة تهيئة الظروف للدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية للتخلي عن سلاحها.

وأضاف لين أن الصين لا تشارك في سباقات تسلح نووي مع .

