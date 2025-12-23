الصين ترفض تهديدات زيلينسكي بفرض عقوبات على مواطنيها وشركاتها

رفضت هديدات الرئيس الأوكراني بفرض عقوبات على مواطنين وشركات صينية واصفة إياها بـ"غير المقبولة"، في تصعيد جديد للتوتر بين وكييف.

وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي: "تعارض الصين بشكل قاطع الأحادية الجانب غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي ولم يصادق عليها ".

وشدد على أن بلاده "ستدافع عن حقوق ومصالح مواطنيها وشركاتها"، مطالبا الجانب الأوكراني بـ"التراجع الفوري عن هذه الخطوات الخاطئة".

وكان قد هدد في وقت سابق باتخاذ إجراءات عقابية ضد أفراد وكيانات تجارية، بزعم تقديمها دعما لروسيا في نزاعها مع ، مستهدفا بشكل خاص مؤسسات صينية.

وأضاف لين جيان أن بلاده "تدعم كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام"، مشيرا إلى موقف الرئيس شي جين بينغ الداعي إلى "اتفاق عادل يعالج الأسباب الجذرية للأزمة ".