الصين ترفض تهديدات زيلينسكي بفرض عقوبات على مواطنيها وشركاتها

Lebanon 24
23-12-2025 | 05:40
رفضت الصين هديدات الرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات على مواطنين وشركات صينية واصفة إياها بـ"غير المقبولة"، في تصعيد جديد للتوتر بين بكين وكييف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي: "تعارض الصين بشكل قاطع العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي ولم يصادق عليها مجلس الأمن الدولي".

وشدد على أن بلاده "ستدافع عن حقوق ومصالح مواطنيها وشركاتها"، مطالبا الجانب الأوكراني بـ"التراجع الفوري عن هذه الخطوات الخاطئة".

وكان زيلينسكي قد هدد في وقت سابق باتخاذ إجراءات عقابية ضد أفراد وكيانات تجارية، بزعم تقديمها دعما لروسيا في نزاعها مع أوكرانيا، مستهدفا بشكل خاص مؤسسات صينية.

 وأضاف لين جيان أن بلاده "تدعم كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام"، مشيرا إلى موقف الرئيس شي جين بينغ الداعي إلى "اتفاق عادل يعالج الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".

فولوديمير زيلينسكي

مجلس الأمن الدولي

الأمن الدولي

مجلس الأمن

الأوكرانية

فولوديمير

زيلينسكي

العقوبات

