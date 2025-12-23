كم ستبلغ صادرات روسيا من الحبوب في 2025؟

رجح الروسي أن تسجل صادرات من الحبوب حتى نهاية العام الجاري 53 إلى 55 مليون طن.

وقال المسؤول الروسي في مقابلة صحيفة "إزفستيا" اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن تصل صادرات الحبوب للموسم الزراعي الحالي إلى ما بين 53 و55 مليون طن".



وأكد الوزراء الروسي أن روسيا، بصفتها شريكا تجاريا موثوقا، تفي دائما بالتزاماتها.



ووفقا لباتروشيف، لا تزال الحبوب الروسية من أكثر السلع طلبا في السوق العالمية. وقد تم توريد أكثر من 70 مليون طن منها إلى الشركاء الأجانب في الموسم 2023 - 2024. (روسيا اليوم)