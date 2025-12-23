إعلان حال الطوارئ الاقتصادية في كولومبيا لمدّة 30 يوماً

أعلن الرئيس الكولومبي حالة الطوارئ الاقتصادية لفرض ضرائب جديدة بعدما أسقط إصلاحا ضريبيا لتمويل موازنة 2026.



وأصدر مرسومًا يعلن بموجبه حال الطوارئ الاقتصادية لمدة 30 يومًا. (ارم نيوز)



Advertisement