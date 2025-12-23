تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الداخلية السعودية تعلن إعدام 3 اشخاص أُدينوا بارتكاب عمليات إرهابية

Lebanon 24
23-12-2025 | 05:57
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل  في 3 مواطنين سعوديين، بعد ثبوت إدانتهم بارتكاب "عمليات إرهابية داخل المملكة"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كلٌ من: حسين بن حيدر بن علوي القلاف، ومحمد بن أحمد بن سعود آل حمد، وحسن بن صالح بن مهدي سليم - سعوديي الجنسية - على ارتكاب عملياتٍ إرهابيةٍ داخل المملكة تمثلت في قتل رجل أمن وإصابة آخر، وإطلاق النار على المقار والمركبات الأمنية، وتصنيع المتفجرات وحيازة الأسلحة والذخائر بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وختم البيان: تؤكد وزارة الداخلية السعودية للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

المملكة العربية السعودية

وكالة الأنباء السعودية

العربية السعودية

وزارة الداخلية

وكالة الأنباء

الإسلام

المملكة

