الداخلية السعودية تعلن إعدام 3 اشخاص أُدينوا بارتكاب عمليات إرهابية

أعلنت ، تنفيذ حكم القتل في 3 مواطنين سعوديين، بعد ثبوت إدانتهم بارتكاب "عمليات إرهابية داخل "، حسب "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كلٌ من: حسين بن حيدر بن القلاف، ومحمد بن أحمد بن آل حمد، وحسن بن صالح بن مهدي سليم - سعوديي الجنسية - على ارتكاب عملياتٍ إرهابيةٍ داخل المملكة تمثلت في قتل رجل أمن وإصابة آخر، وإطلاق النار على المقار والمركبات الأمنية، وتصنيع المتفجرات وحيازة الأسلحة والذخائر بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وختم البيان: تؤكد وزارة الداخلية السعودية للجميع حرص حكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".