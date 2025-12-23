بالصور... نائب ترامب خاض تمارين شاقة جدّاً مع قوات "نافي سيلز" الأميركيّة

شارك الأميركي جيه دي عناصر من نخبة الأميركية، في تمرين شاق على شواطئ ، استمر ، ضمن برنامج تدريبي معروف بقسوته ومعاييره البدنية العالية.



وأظهرت صور حصلت عليها شبكة " ديجيتال" فانس، وهو يحمل جذوعاً خشبية ثقيلة، ويجدف في مياه المحيط، ويركض على الشاطئ، ويتسلق حبالاً ضمن مسار عوائق، إلى جانب مجموعة من عناصر القوات الخاصة، فيما جرى طمس وجوه العديد منهم حفاظاً على هوياتهم.



وقال فانس في منشور على منصة "إكس": "أنهيت للتو تدريب اللياقة البدنية مع قوات نافي سيلز لمدة 90 دقيقة. تعاملوا معي بلطف، ومع ذلك شعرت وكأن قطار شحن صدمَني". (العربية)

Advertisement