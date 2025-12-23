تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
عربي-دولي
بالصور... نائب ترامب خاض تمارين شاقة جدّاً مع قوات "نافي سيلز" الأميركيّة
Lebanon 24
23-12-2025
|
06:24
photos
0
نائب الرئيس
الأميركي جيه دي
فانس
عناصر من نخبة
القوات الخاصة
الأميركية، في تمرين شاق على شواطئ
كاليفورنيا
، استمر
90 دقيقة
، ضمن برنامج تدريبي معروف بقسوته ومعاييره البدنية العالية.
وأظهرت صور حصلت عليها شبكة "
فوكس نيوز
ديجيتال" فانس، وهو يحمل جذوعاً خشبية ثقيلة، ويجدف في مياه المحيط، ويركض على الشاطئ، ويتسلق حبالاً ضمن مسار عوائق، إلى جانب مجموعة من عناصر القوات الخاصة، فيما جرى طمس وجوه العديد منهم حفاظاً على هوياتهم.
وقال فانس في منشور على منصة "إكس": "أنهيت للتو تدريب اللياقة البدنية مع قوات نافي سيلز لمدة 90 دقيقة. تعاملوا معي بلطف، ومع ذلك شعرت وكأن قطار شحن صدمَني". (العربية)
