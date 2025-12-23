ضغوط مالية على الأمير هاري وميغان: هل يقتربان من الإفلاس؟

تتصاعد التساؤلات حول الوضع المالي للأمير هاري وزوجته ، بعد تقارير كشفت عن تقليص حاد في عدد موظفي مؤسستهما الخيرية "أرتشويل"، حيث بقي موظفان فقط بعد الاستغناء عن ثلاثة آخرين، أي نحو 60% من فريق العمل، في خطوة تهدف إلى خفض النفقات قبل إعادة تسمية المؤسسة إلى "أرتشويل فيلانثروبيز".



وذكرت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد نقاشات داخلية حول مستقبل المؤسسة، وسط ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع الموارد المالية، مع دراسة خيارات صعبة تشمل إغلاق المؤسسة أو تسليم إدارتها لجهة خيرية أخرى لتغطية نفقاتها.



ورغم تأكيد متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس أن الفريق الأساسي ما زال موجودًا، إلا أن هذه التوضيحات لم تزل الشكوك حول الوضع المالي للمؤسسة. وتعزز الأرقام الضريبية هذه المخاوف، إذ بلغت نفقات "أرتشويل" 5.1 مليون دولار خلال 2024، منها نحو 913 ألف دولار رواتب، بينما تراجعت التبرعات والمنح من 5.3 مليون دولار في 2023 إلى 2.1 مليون دولار في 2024.



وفي الوقت نفسه، يواصل الزوجان نشاطهما الإنتاجي عبر "أرتشويل برودكشنز" من خلال مشاريع مع نتفليكس وأعمال وثائقية، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الخطوات قد لا تكون كافية لتعويض التراجع المالي، ما يضع المؤسسة أمام تحديات جدية قد تصل إلى شبح الإفلاس. (ارم نيوز)

