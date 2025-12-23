تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ضغوط مالية على الأمير هاري وميغان: هل يقتربان من الإفلاس؟

Lebanon 24
23-12-2025 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1458925-639020958955177856.webp
Doc-P-1458925-639020958955177856.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتصاعد التساؤلات حول الوضع المالي للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بعد تقارير كشفت عن تقليص حاد في عدد موظفي مؤسستهما الخيرية "أرتشويل"، حيث بقي موظفان فقط بعد الاستغناء عن ثلاثة آخرين، أي نحو 60% من فريق العمل، في خطوة تهدف إلى خفض النفقات قبل إعادة تسمية المؤسسة إلى "أرتشويل فيلانثروبيز".

وذكرت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد نقاشات داخلية حول مستقبل المؤسسة، وسط ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع الموارد المالية، مع دراسة خيارات صعبة تشمل إغلاق المؤسسة أو تسليم إدارتها لجهة خيرية أخرى لتغطية نفقاتها.

ورغم تأكيد متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس أن الفريق الأساسي ما زال موجودًا، إلا أن هذه التوضيحات لم تزل الشكوك حول الوضع المالي للمؤسسة. وتعزز الأرقام الضريبية هذه المخاوف، إذ بلغت نفقات "أرتشويل" 5.1 مليون دولار خلال 2024، منها نحو 913 ألف دولار رواتب، بينما تراجعت التبرعات والمنح من 5.3 مليون دولار في 2023 إلى 2.1 مليون دولار في 2024.

وفي الوقت نفسه، يواصل الزوجان نشاطهما الإنتاجي عبر "أرتشويل برودكشنز" من خلال مشاريع مع نتفليكس وأعمال وثائقية، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الخطوات قد لا تكون كافية لتعويض التراجع المالي، ما يضع المؤسسة أمام تحديات جدية قد تصل إلى شبح الإفلاس. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يبتعد الأمير هاري وميغان ماركل عن العائلة المالكة في الأعياد؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير هاري يعتذر: كنت تحت الضغط
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هاري وميغان في دائرة كارداشيان… تكهنات وعلاقات جديدة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير فيليب حذّر هاري من الزواج بميغان ماركل... ماذا قال له؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24

ميغان ماركل

هاري وميغان

ارم نيوز

ميغان

الترا

ماركل

فليكس

روبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2025-12-23
Lebanon24
13:19 | 2025-12-23
Lebanon24
12:10 | 2025-12-23
Lebanon24
12:00 | 2025-12-23
Lebanon24
11:43 | 2025-12-23
Lebanon24
11:32 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24