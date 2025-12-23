تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إنهيار مبنى من 5 طوابق في مصر
Lebanon 24
23-12-2025
|
07:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
انهار مبنى من 5 طوابق في منطقة إمبابة شمالي
الجيزة
في مصر.
وعلى الفور، باشرت
قوات الأمن
والحماية المدنية البحث عن ضحايا أو ناجين تحت الأنقاض. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انهيار جزء من مبنى في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انهيار جزء من مبنى في الضاحية.. شاهدوا الفيديو
23/12/2025 21:04:47
23/12/2025 21:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة الـ15 عاماً سقطت من الطابق الثاني
Lebanon 24
إبنة الـ15 عاماً سقطت من الطابق الثاني
23/12/2025 21:04:47
23/12/2025 21:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار مبنى وأضرار
Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار مبنى وأضرار
23/12/2025 21:04:47
23/12/2025 21:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات في صفوف السكان... إنهيار مبنى بشكلٍ جزئيّ في مصر
Lebanon 24
إصابات في صفوف السكان... إنهيار مبنى بشكلٍ جزئيّ في مصر
23/12/2025 21:04:47
23/12/2025 21:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
روسيا اليوم
قوات الأمن
الجيزة
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يشدد سياسة الهجرة ضد طالبي اللجوء
Lebanon 24
ترامب يشدد سياسة الهجرة ضد طالبي اللجوء
13:37 | 2025-12-23
23/12/2025 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اليمن تتفق على إطلاق سراح 2900 أسير ومختطف
Lebanon 24
اليمن تتفق على إطلاق سراح 2900 أسير ومختطف
13:19 | 2025-12-23
23/12/2025 01:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السنغال تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء تداعيات الانقلاب في غينيا بيساو
Lebanon 24
السنغال تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء تداعيات الانقلاب في غينيا بيساو
12:10 | 2025-12-23
23/12/2025 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طبول المواجهة مع ايران تقرع.. إسرائيل تحذر من خطر "الرسائل الملتبسة"
Lebanon 24
طبول المواجهة مع ايران تقرع.. إسرائيل تحذر من خطر "الرسائل الملتبسة"
12:00 | 2025-12-23
23/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن السوري يعتقل صحافيًا إسلاميًا أميركيًا بارزًا في ريف حلب
Lebanon 24
الأمن السوري يعتقل صحافيًا إسلاميًا أميركيًا بارزًا في ريف حلب
11:43 | 2025-12-23
23/12/2025 11:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
10:24 | 2025-12-23
23/12/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:37 | 2025-12-23
ترامب يشدد سياسة الهجرة ضد طالبي اللجوء
13:19 | 2025-12-23
اليمن تتفق على إطلاق سراح 2900 أسير ومختطف
12:10 | 2025-12-23
السنغال تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء تداعيات الانقلاب في غينيا بيساو
12:00 | 2025-12-23
طبول المواجهة مع ايران تقرع.. إسرائيل تحذر من خطر "الرسائل الملتبسة"
11:43 | 2025-12-23
الأمن السوري يعتقل صحافيًا إسلاميًا أميركيًا بارزًا في ريف حلب
11:32 | 2025-12-23
تصريحات نادرة لهانتر بايدن تفتح ملف إخفاقات إدارة والده
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 21:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 21:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 21:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24