إستقالة الأمين العام لاتّحاد الشغل في تونس

أعلن والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل في سامي الطاهري، عن استقالة أمين عام الاتحاد من منصبه.



وقال الطاهري في تصريح لوكالة الأنباء ، إنّ "الطبوبي أودع استقالته في مكتب الضبط، دون أن يقدّم تفاصيل بشأن دوافع هذه الخطوة".



وأفاد الطاهري أنّ "الاستقالة لا تفعّل بشكل فوري باعتبار أن القانون الداخلي للاتحاد ينص على دعوة المعني بالأمر خلال 15 يوما للاستفسار عن أسباب استقالته ومحاولة ثنيه عنها، ثم تصبح نافذة في حال تمسّكه بها". (روسيا اليوم)

