تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إستقالة الأمين العام لاتّحاد الشغل في تونس

Lebanon 24
23-12-2025 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1458993-639021069968597312.jpg
Doc-P-1458993-639021069968597312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل في تونس سامي الطاهري، عن استقالة أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي من منصبه.

وقال الطاهري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إنّ "الطبوبي أودع صباح اليوم استقالته في مكتب الضبط، دون أن يقدّم تفاصيل بشأن دوافع هذه الخطوة".

وأفاد الطاهري أنّ "الاستقالة لا تفعّل بشكل فوري باعتبار أن القانون الداخلي للاتحاد ينص على دعوة المعني بالأمر خلال 15 يوما للاستفسار عن أسباب استقالته ومحاولة ثنيه عنها، ثم تصبح نافذة في حال تمسّكه بها". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للناتو: ترامب هو الوحيد القادر على إيقاف بوتين
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: يجب زيادة الإنفاق والإنتاج الدفاعي للحلف بسرعة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للناتو: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء التونسية

الأمين العام المساعد

نور الدين الطبوبي

وكالة الأنباء

الأمين العام

روسيا اليوم

صباح اليوم

نور الدين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2025-12-23
Lebanon24
13:19 | 2025-12-23
Lebanon24
12:10 | 2025-12-23
Lebanon24
12:00 | 2025-12-23
Lebanon24
11:43 | 2025-12-23
Lebanon24
11:32 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24