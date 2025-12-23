من جديد... نتنياهو مثل أمام المحكمة وطلب إستراحة للمشاركة في تدريب أمنيّ

طلب رئيس الحكومة ، إيقاف جلسة محاكمته مؤقتًا، للمشاركة في تدريب أمني واسع النطاق لنشر مستشفيات ميدانية، قال إنه لم يتم إجراؤه منذ 15 عاماً تحسبًا لهجوم صاروخي كبير.



وفي ، خاطب هيئة المحكمة قائلًا إن "مناورة كبيرة تُجرى اليوم"، وطلب استراحة لمدة نصف ساعة للمشاركة في التمرين عبر الهاتف وتطبيق زووم.

واستجاب القضاة للطلب، وقرروا تقديم موعد استراحة الغداء، لإتاحة مشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية في التدريب الأمني. (عربي 21)