تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تصريحات نادرة لهانتر بايدن تفتح ملف إخفاقات إدارة والده

Lebanon 24
23-12-2025 | 11:32
A-
A+

Doc-P-1459025-639021117923267037.jpg
Doc-P-1459025-639021117923267037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، انتقادات حادة لسياسات والده في ملفي الهجرة والانسحاب من أفغانستان، واصفاً إياهما بأنهما "فشلان كارثيان"، وذلك خلال مقابلة مطوّلة استمرت خمس ساعات ونصف مع برنامج The Shawn Ryan Show، وبُثّت يوم الاثنين.

وقال هانتر بايدن البالغ من العمر 55 عاماً: "نحن بحاجة إلى هجرة نشطة ومفيدة، لكننا لا نريد مهاجرين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، ويستنزفون مواردنا، ويتم تفضيلهم على أشخاص هم أبطال حقيقيون ما زالوا يتعافون بعد 20 عاماً من الحرب أو على أي فئة أخرى في المجتمع".

وخلال رئاسة جو بايدن، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس دخول نحو 2.4 مليون مهاجر سنوياً إلى الولايات المتحدة، فيما أفادت تحليلات صادرة عن "غولدمان ساكس" بأن نحو 60% منهم عبروا الحدود بشكل غير قانوني. وأشار هانتر إلى أن إدارة والده توصّلت إلى تفاهم مع الجمهوريين لدعم مشروع قانون شامل لضبط الحدود، قبل أن "يتدخل دونالد ترامب قبل ستة أشهر من انتخابات 2024 ويهدد بملاحقة أي جمهوري يدعمه".

أما في ملف أفغانستان، وصف هانتر بايدن الانسحاب الأميركي من كابول عام 2021 بأنه "فشل واضح"، معتبراً أن العملية كان يمكن تنفيذها "بطريقة أفضل"، رغم تأكيده أن قرار الانسحاب نفسه كان صحيحاً. وقال:"«يمكنني إلقاء اللوم على الجنرالات أو جهات أخرى، لكن المسؤولية النهائية تقع على والدي… وهو يدرك ذلك".

وأكد هانتر أن الرئيس بايدن كان يرى أن "20 عاماً كانت كافية، وأن الاستمرار في البقاء لم يعد في مصلحة الولايات المتحدة". (الحدث)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبيو: خسرنا مصالحنا الوطنية الخارجية خلال عهد إدارة بايدن
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الرسائل الواردة في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تتناقض مع نهج إدارة بايدن
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة ترامب تتحرك بوجه جميع اللاجئين الذين دخلوا البلاد في عهد بايدن
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر الإدارة الأميركية: السفير ميشال عيسى هو المسؤول المباشر عن ملف لبنان وأي مواقف أو تصريحات تصدر خارج هذا الإطار لا تعبّر عن موقف الإدارة الأميركية (mtv)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

غولدمان ساكس

أفغانستان

جو بايدن

الكونغرس

الجمهوري

جنرالات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:25 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:59 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:25 | 2025-12-23
Lebanon24
16:10 | 2025-12-23
Lebanon24
16:04 | 2025-12-23
Lebanon24
15:59 | 2025-12-23
Lebanon24
15:49 | 2025-12-23
Lebanon24
15:27 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24