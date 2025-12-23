تصريحات نادرة لهانتر بايدن تفتح ملف إخفاقات إدارة والده

وجّه هانتر ، نجل الرئيس الأميركي ، انتقادات حادة لسياسات والده في ملفي الهجرة والانسحاب من ، واصفاً إياهما بأنهما "فشلان كارثيان"، وذلك خلال مقابلة مطوّلة استمرت خمس ساعات ونصف مع برنامج The Shawn Ryan Show، وبُثّت يوم الاثنين.



وقال هانتر بايدن البالغ من العمر 55 عاماً: "نحن بحاجة إلى هجرة نشطة ومفيدة، لكننا لا نريد مهاجرين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، ويستنزفون مواردنا، ويتم تفضيلهم على أشخاص هم أبطال حقيقيون ما زالوا يتعافون بعد 20 عاماً من الحرب أو على أي فئة أخرى في المجتمع".



وخلال رئاسة جو بايدن، قدّر مكتب الميزانية في دخول نحو 2.4 مليون مهاجر سنوياً إلى ، فيما أفادت تحليلات صادرة عن " " بأن نحو 60% منهم عبروا الحدود بشكل غير قانوني. وأشار هانتر إلى أن إدارة والده توصّلت إلى تفاهم مع الجمهوريين لدعم مشروع قانون شامل لضبط الحدود، قبل أن "يتدخل قبل ستة أشهر من انتخابات 2024 ويهدد بملاحقة أي جمهوري يدعمه".



أما في ملف أفغانستان، وصف هانتر بايدن الانسحاب الأميركي من عام 2021 بأنه "فشل واضح"، معتبراً أن العملية كان يمكن تنفيذها "بطريقة أفضل"، رغم تأكيده أن قرار الانسحاب نفسه كان صحيحاً. وقال:"«يمكنني إلقاء اللوم على الجنرالات أو جهات أخرى، لكن المسؤولية النهائية تقع على والدي… وهو يدرك ذلك".



وأكد هانتر أن الرئيس بايدن كان يرى أن "20 عاماً كانت كافية، وأن الاستمرار في البقاء لم يعد في مصلحة الولايات المتحدة". (الحدث)

