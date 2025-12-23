تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

السنغال تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء تداعيات الانقلاب في غينيا بيساو

Lebanon 24
23-12-2025 | 12:10
تسعى السنغال إلى التصدي لتمدد عدوى الانقلابات العسكرية عبر الضغط على القادة العسكريين في غينيا بيساو، حيث قام وفد من دكار، يقوده وزير الخارجية الشيخ نيانغ ووزير القوات المسلحة الجنرال بيرام ديوب، بزيارة إلى بيساو لمناقشة أفق حل الأزمة في هذا البلد الذي عرف انقلاباً قبل أسابيع.

وكان موقف السنغال من الانقلاب العسكري لافتاً، إذ دان الوزير الشيخ نيانغ الانقلاب في مقابلة تلفزيونية بثت في 16 كانون الأول، مؤكداً أن بلاده تطالب بعودة النظام الدستوري واستئناف العملية الانتخابية.

وفي المقابل، شجب رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو ما وصفه بـ"مؤامرة" ضد غينيا بيساو، مشدداً على ضرورة احترام الشرعية الدستورية.

وتأتي هذه التطورات في وقت كانت فيه السنغال قد أعلنت قبولها بالمرحلة الانتقالية، خطوة أثارت جدلاً خاصة بعد تعليق العملية الانتخابية.

وعلق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، على هذا الأمر بالقول: "الحراك الدبلوماسي السنغالي تجاه غينيا بيساو يعكس واقعية دبلوماسية، لأن الانقلاب حدث ولن يتراجع العسكريون، وبالتالي تحاول دكار إحداث تقارب معهم بدل استعدائهم".

وأضاف إدريس في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أنّ هذه المقاربة قد تكون فعالة لمنع انتقال حمى الانقلابات إلى السنغال، خاصة في ظل التوترات السياسية والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وشدد على أنّ موقف السنغال تجاه انقلاب غينيا بيساو براغماتي ويتسم بالواقعية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين والروابط الجغرافية بينهما، لافتاً إلى أن الحكومة في دكار تبنت مقاربة عملية للتعامل مع الوضع السياسي الجديد في بيساو. 
