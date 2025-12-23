ترامب يشدد سياسة الهجرة ضد طالبي اللجوء

قالت شبكة سي.بي.إس نيوز، إن الأمريكي أطلقت حملة على مستوى البلاد تستهدف إبطال طلبات لجوء الآلاف من الأشخاص ممن لديهم قضايا حاليا في محاكم الهجرة، مشيرة إلى إمكانية ترحيلهم إلى دول أخرى غير بلادهم.

وذكر التقرير أنه وفقا للنهج الجديد للإدارة ، يطالب محامو إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك القضاة في المحاكم المعنية بالهجرة برفض قضايا اللجوء دون الاستماع إليها من حيث الموضوع.

إعلان . مرر للمتابعة



وأضاف التقرير أن المحامين الذين يمثلون إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك يطالبون أيضا القضاة بأن يأمروا بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان مثل جواتيمالا وهندوراس والإكوادور وأوغندا.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي لشن حملة أكثر صرامة على الهجرة في عام 2026 بتمويل جديد بمليارات الدولارات.

وستحصل إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على 170 مليار دولار من الأموال الإضافية حتى سبتمبر أيلول 2029 وهي زيادة هائلة في التمويل عن الميزانيات السنوية الحالية التي تبلغ حوالي 19 مليار دولار بعد أن أقر الكونجرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حزمة إنفاق ضخمة في 2026