بعد تحرير صيدنايا… من سرق أسرار "المسلخ البشري"؟

في ليلة اختلطت فيها الغصة بالفرح، سجّلت الكاميرات لحظة تحرير سجن صيدنايا المعروف بـ"المسلخ " في ريف ، بتاريخ الثامن من كانون الأول 2024.هذا السجن الذي ظل لعقود رمزًا للرعب والموت في ذاكرة السوريين، خصوصًا لعائلات المعتقلين والمفقودين الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا، وبعضهم معتقل منذ عام 2013.ورغم فرحة التحرير، لم تكتمل ابتسامات الكثير من العائلات التي أمضت العام الماضي في محاولات مضنية للعثور على أي خيط يقودها إلى أحبائها، في ظل فوضى وإهمال كبيرين بإدارة وثائق السجون والمعتقلات، خصوصًا خلال الأسابيع الأولى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع .وفي هذا الإطار، يتساءل تقرير رقمي لمنصة " الآن" عن المسؤول عن سرقة أسرار صيدنايا.كشف تقرير صادر عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن أجهزة الحاسوب ووسائط التخزين الخاصة بكاميرات السجن سُرقت من غرفة المراقبة ليلة التحرير، إلى جانب عدد من الملفات من القلم الأمني داخل السجن، على يد عصابة مرتبطة بنظام .وأشار التقرير إلى أن الرابطة تمكنت من تحديد اسمَي شخصين من أفراد العصابة وأبلغت الجهة العسكرية المشرفة على السجن، إلا أن السوريين لم يسمعوا منذ ذلك الحين أي خبر عن مصير الأجهزة والوثائق المسروقة.أعلنت لاحقًا عن توقيف أشهر جلّادي سجن صيدنايا المعروف بـ"عزرائيل صيدنايا"، إضافة إلى سجّان تورّط في تعطيل كاميرات المراقبة قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة، إلا أنها لم تفصح عن أي تفاصيل حول المسروقات أو مصير الوثائق الحيوية.تزامن الحديث عن وثائق السجون مع دعوات أطلقتها السورية، مطالبة كل من يحتفظ بوثائق تتعلق بالسجون أو بمؤسسات الدولة بتسليمها، وملوّحة بعقوبات على من يشاركها مع طرف ثالث أو يستخدمها لأهداف شخصية.جاءت هذه الدعوات في وقت يعمل فيه مشروع استقصائي دولي على نشر أكثر من 33 ألف صورة توثّق مقتل أكثر من 10 آلاف معتقل سوري بين عامي 2015 و2024، ضمن ملف يتضمن المقابر الجماعية وجرائم الإخفاء الممنهج. (الجزيرة)