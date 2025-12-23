بعد تحطم طائرته فوق أنقرة… من هو رئيس الأركان الليبي محمد الحداد؟

بعد انقطاع الاتصال برئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول ركن محمد ، وسماع دوي انفجار في أنقرة، تساؤلات واسعة حول مصيره، في ظل معلومات غير مؤكدة عن طلب طائرته الهبوط الاضطراري. وحتى الساعة، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى.

الحداد يشغل منصب العامة للجيش الليبي منذ عام 2021، ويُعد من أبرز الوجوه العسكرية في مرحلة ما بعد الحرب على ، ولعب دورًا محوريًا في مساعي توحيد عبر اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".



نسج الحداد علاقات عسكرية واسعة، أبرزها مع ، حيث زار في آب 2021 فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية ضمن مهام بحرية تركية، في زيارة أثارت حينها جدلًا ليبيًا واسعًا على خلفية مشاهد بروتوكولية خلال لقائه خلوصي أكار في طرابلس.



كما وقّع في آذار 2023 اتفاقًا عسكريًا مع إيطاليا في روما لتدريب القوات الخاصة الليبية، مؤكدًا أهمية التعاون الأمني في منطقة المتوسط. وعلى الصعيد الأميركي، التقى الحداد في 2024 قيادات من أفريكوم، لبحث دعم توحيد الجيش وتعزيز أمن الحدود الليبية.



شارك الحداد في سلسلة لقاءات مع رئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، برعاية إقليمية ودولية، كان أبرزها اجتماعات وروما، حيث جرى التأكيد على وحدة الأراضي الليبية وتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود، بدعم أميركي وأوروبي.



عُيّن الحداد رئيسًا للأركان بقرار من المجلس الرئاسي الليبي، بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن، وتعهد منذ تسلمه المنصب بالعمل على "بناء جيش ليبي نظامي موحّد" قادر على حماية السيادة الوطنية. ويأتي تداول الأنباء الأخيرة عنه في توقيت حساس، مع استمرار الجهود السياسية والأمنية لإخراج ليبيا من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.



ويبقى مصير الحداد وما رافق رحلته الأخيرة رهن التوضيح الرسمي، في انتظار بيانات مؤكدة تضع حدًا للتكهنات المتداولة. (النهار)

