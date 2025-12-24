تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

اورتاغوس: ما زلنا منفتحين على مفاوضات مباشرة هادفة مع طهران

Lebanon 24
24-12-2025 | 00:20
في تبادل علني نادر بين دبلوماسيين من البلدين، أكدت مورغان أورتاغوس، مستشارة البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، والمتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن "الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على محادثات رسمية مع إيران، ولكن فقط إذا كانت طهران مستعدة لحوار مباشر وذي مغزى".
كما أردفت خلال كلمة لها في جلسة لمجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة لن تتفاوض علناً.

وأضافت أورتاغوس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مد "يد الدبلوماسية" إلى طهران خلال ولايتيه الرئاسيتين.

من جهته، شدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، على أن بلاده "لا تزال ملتزمة بالكامل بالدبلوماسية القائمة على المبادئ وبمفاوضات حقيقية"، مضيفاً أن الأمر بات الآن بيد فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة "لتغيير المسار واتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة لإعادة بناء الثقة".
وأوضح أن طهران ما زالت ملتزمة بالمبادئ الأساسية للاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، والذي وافقت بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
الولايات المتحدة

مورغان أورتاغوس

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

مجلس الأمن

العقوبات

من جهته

