تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اورتاغوس: ما زلنا منفتحين على مفاوضات مباشرة هادفة مع طهران
Lebanon 24
24-12-2025
|
00:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تبادل علني نادر بين دبلوماسيين من البلدين، أكدت
مورغان أورتاغوس
، مستشارة البعثة الأميركية لدى
الأمم المتحدة
، والمتحدثة السابقة باسم
وزارة الخارجية
الأميركية، أن "
الولايات المتحدة
لا تزال منفتحة على محادثات رسمية مع
إيران
، ولكن فقط إذا كانت طهران مستعدة لحوار مباشر وذي مغزى".
كما أردفت خلال كلمة لها في جلسة لمجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة لن تتفاوض علناً.
وأضافت أورتاغوس أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مد "يد الدبلوماسية" إلى طهران خلال ولايتيه الرئاسيتين.
من جهته
، شدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، على أن بلاده "لا تزال ملتزمة بالكامل بالدبلوماسية القائمة على المبادئ وبمفاوضات حقيقية"، مضيفاً أن الأمر بات الآن بيد
فرنسا
وبريطانيا والولايات المتحدة "لتغيير المسار واتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة لإعادة بناء الثقة".
وأوضح أن طهران ما زالت ملتزمة بالمبادئ الأساسية للاتفاق
النووي
المبرم عام 2015، الذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، والذي وافقت بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع
العقوبات
، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين: روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا
24/12/2025 11:27:58
24/12/2025 11:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السودانية: منفتحون على كل المبادرات الجادة الهادفة لإنهاء الحرب
Lebanon 24
الخارجية السودانية: منفتحون على كل المبادرات الجادة الهادفة لإنهاء الحرب
24/12/2025 11:27:58
24/12/2025 11:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات بمعاودة التواصل اللبناني مع واشنطن وضغط للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
Lebanon 24
توقعات بمعاودة التواصل اللبناني مع واشنطن وضغط للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
24/12/2025 11:27:58
24/12/2025 11:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشارة بعثة أميركا بالأمم المتحدة: مستعدون لمحادثات رسمية مع إيران شرط أن تكون مستعدة لحوار مباشر وهادف
Lebanon 24
مستشارة بعثة أميركا بالأمم المتحدة: مستعدون لمحادثات رسمية مع إيران شرط أن تكون مستعدة لحوار مباشر وهادف
24/12/2025 11:27:58
24/12/2025 11:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
مورغان أورتاغوس
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
دونالد ترامب
مجلس الأمن
العقوبات
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في شمالي قطاع غزة
04:06 | 2025-12-24
24/12/2025 04:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع اليوم ردا روسيا على خطة إنهاء الحرب
Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع اليوم ردا روسيا على خطة إنهاء الحرب
03:52 | 2025-12-24
24/12/2025 03:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان ومفقودون.. انفجار في دار لرعاية المسنين
Lebanon 24
قتيلان ومفقودون.. انفجار في دار لرعاية المسنين
03:48 | 2025-12-24
24/12/2025 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تمارس التنمر.. بكين وموسكو توجهان الاتهامات الى واشنطن
Lebanon 24
تمارس التنمر.. بكين وموسكو توجهان الاتهامات الى واشنطن
03:30 | 2025-12-24
24/12/2025 03:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
03:30 | 2025-12-24
24/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
11:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
10:01 | 2025-12-23
23/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
09:01 | 2025-12-23
23/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:06 | 2025-12-24
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في شمالي قطاع غزة
03:52 | 2025-12-24
زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع اليوم ردا روسيا على خطة إنهاء الحرب
03:48 | 2025-12-24
قتيلان ومفقودون.. انفجار في دار لرعاية المسنين
03:30 | 2025-12-24
تمارس التنمر.. بكين وموسكو توجهان الاتهامات الى واشنطن
03:30 | 2025-12-24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
03:22 | 2025-12-24
مرحلة جديدة من العلاقات مع روسيا.. اليكم ما قاله وزير وزير الخارجية السوري من موسكو
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 11:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 11:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 11:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24