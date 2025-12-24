اورتاغوس: ما زلنا منفتحين على مفاوضات مباشرة هادفة مع طهران

في تبادل علني نادر بين دبلوماسيين من البلدين، أكدت ، مستشارة البعثة الأميركية لدى ، والمتحدثة السابقة باسم الأميركية، أن " لا تزال منفتحة على محادثات رسمية مع ، ولكن فقط إذا كانت طهران مستعدة لحوار مباشر وذي مغزى".

كما أردفت خلال كلمة لها في جلسة لمجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة لن تتفاوض علناً.



وأضافت أورتاغوس أن الرئيس الأميركي مد "يد الدبلوماسية" إلى طهران خلال ولايتيه الرئاسيتين.



، شدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، على أن بلاده "لا تزال ملتزمة بالكامل بالدبلوماسية القائمة على المبادئ وبمفاوضات حقيقية"، مضيفاً أن الأمر بات الآن بيد وبريطانيا والولايات المتحدة "لتغيير المسار واتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة لإعادة بناء الثقة".

وأوضح أن طهران ما زالت ملتزمة بالمبادئ الأساسية للاتفاق المبرم عام 2015، الذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، والذي وافقت بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع ، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".