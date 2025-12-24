بعد تلميحات كاتس عن البقاء في غزة.. هذا ما يجب ان نعرفه عن عن لواء ناحال؟

على الرغم من تراجع يسرائيل كاتس عن تصريحاته أمس حول بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، خلافاً لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته ، إلا أن الكثير من التساؤلات طرحت حول "لواء ناحال". لا سيما أن كاتس قال أمس: "عندما يحين الوقت،.. سنشكل في شمال غزة وحدات ناحال.. سنفعل ذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب، وفق ما نقلت رويترز.

فيما رأى العديد من المراقبين أن تصريحات كاتس خاصة قبل أيام من زيارة بنيامين نتنياهو إلى فلوريدا للقاء الرئيس الأميركي لن تخدمه كثيراً.



لكن ما الذي نعرفه عن لواء ناحال؟

في السياق، اعتبر الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد أن "أي شخص عاش منذ عام 1967 يعلم أن مصطلح لواء ناحال هو اسم رمزي للمستوطنات".



وقال في تغريدة على حسابه في إكس مساء أمس "يبدأ الأمر بنواة ناحال، ثم يتحول إلى مدرسة دينية، ثم إلى بؤرة استيطانية، ثم إلى مستوطنة متكاملة.. حتى الأميركيون يدركون ذلك جيدًا".

يعتبر لواء ناحال أحد ألوية ما تسمى بـ "النخبة" في الجيش الإسرائيلي، ويسمى (نوعار حالوتزي لوحيم) أي شباب الطليعة المقاتلة بالعبرية، وهي كتيبة مشاة في الجيش الإسرائيلي.



تأسس عام 1948 على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون كبرنامج يجمع بين الخدمة العسكرية وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة. وكان الهدف من مجموعات "ناحال غارينييم" حينها (مجموعات صغيرة من الجنود القائمين على الخدمة المجتمعية) تزويد الجيش بالجنود مع توفير الاحتياجات الأساسية لتأسيس الكيبوتسات والمستوطنات، وفق موقع الجيش الإسرائيلي.

أما تاريخياً، فقد أشار هذا الاسم إلى برنامج يجمع بين الخدمة العسكرية وإنشاء مستعمرات زراعية جديدة، عادة في مناطق "نائية".

ومنذ يونيو 1988 بدأ جنوده يعتمرون قبعة خضراء فاتحة اللون، نظرا لارتباطه بمشاريع زراعية شمال .



إلى ذلك، شارك هذا اللواء في العديد من العمليات العسكرية والحروب، ومنها حرب 1982 وحرب تموز ضد في لبنان أيضا عام 2006، وفي الانتفاضة الأولى، وانتفاضة ، وحروب غزة.

4 كتائب

هذا ويتكون اللواء من أربع كتائب، بما في ذلك كتيبة استطلاع، وفق موقع الجيش الإسرائيلي. ألا وهي كتيبة بازلِت (الـ50)، كتيبة شاهام (الـ931)، وكتيبة جرانيت (الـ932)، وكتيبة الاستطلاع توباز (الـ934)



أما شعاره فيتكون من "سيف ومنجل وسنابل قمح".