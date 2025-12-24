تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي.. مسؤول أميركي يشدد: ملتزمون بخطة ترامب بشأن غزة

Lebanon 24
24-12-2025 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1459222-639021587543054382.webp
Doc-P-1459222-639021587543054382.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من الجانب الإسرائيلي توضيحات حول تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن الاستيطان في قطاع غزة.
وشدد المسؤول على التزام الإدارة الأميركية بخطة النقاط العشرين لترامب بشأن غزة.

جاء هذا بعدما تراجع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تصريحه بأن إسرائيل ستعيد الاستيطان شمال القطاع، وبأنها لن تنسحب بالكامل.

وكانت تصريحات أثارت كاتس، الثلاثاء، بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة للأبد، أثارت غضب المسؤولين الأميركيين.

وتراجع كاتس، بعد ساعات من إفادته، خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية بناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أبداً بشكل كامل من غزة. كما تابع: "سنُقيم بؤراً استيطانية في شمال قطاع غزة في الوقت المناسب، وبالتوقيت الملائم".
ولاحقاً، تراجع في بيان صدر من مكتبه قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية "لا تنوي إقامة مستوطنات في غزة". وأوضح أن "وجود لواء ناحال في غزة سيكون لأغراض أمنية فقط".
بدورها، ردت حركة حماس على وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أعلن عن تمسك الجيش بالبقاء داخل قطاع غزة للأبد. وقال الناطق باسم الحركة الفلسطينية حازم قاسم إن تصريحات كاتس "انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النَّار".

وأضاف في كلمة مصورة، "الاحتلال يخطط لتهجير قطاع غزة"، مضيفاً أن ذلك يتعارض كلياً مع خطة الرئيس الأميركية لإحلال السلام في القطاع والمنطقة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 عن مسؤول أميركي تعليقا على تصريحات كاتس بشأن الاستيطان بغزة: واشنطن ملتزمة كليا بخطة ترامب للسلام
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: نعارض تصريحات مسؤولين يابانيين تؤيد استقلال تايوان ونشدد على أنها جزء من أراضينا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نتياهو يعلن أنه سيلتقي ترامب هذا الشهر لبحث المرحلة الثانية من الخطة الأميركية بشأن غزة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مسؤول أميركي: روسيا والصين ستمتنعان عن التصويت على الخطة الأميركية لمستقبل غزة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الفلسطينية

الأميركيين

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:06 | 2025-12-24
Lebanon24
03:52 | 2025-12-24
Lebanon24
03:48 | 2025-12-24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-24
Lebanon24
03:22 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24