بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي.. مسؤول أميركي يشدد: ملتزمون بخطة ترامب بشأن غزة

نقلت هيئة البث عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس الأميركي طلبت من الجانب توضيحات حول تصريحات يسرائيل كاتس بشأن الاستيطان في .

وشدد المسؤول على الإدارة الأميركية بخطة النقاط العشرين لترامب بشأن غزة.



جاء هذا بعدما تراجع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تصريحه بأن ستعيد الاستيطان شمال القطاع، وبأنها لن تنسحب بالكامل.



وكانت تصريحات أثارت كاتس، الثلاثاء، بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة للأبد، أثارت غضب المسؤولين .



وتراجع كاتس، بعد ساعات من إفادته، خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية بناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أبداً بشكل كامل من غزة. كما تابع: "سنُقيم بؤراً استيطانية في شمال قطاع غزة في الوقت المناسب، وبالتوقيت الملائم".

ولاحقاً، تراجع في بيان صدر من مكتبه قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية "لا تنوي إقامة مستوطنات في غزة". وأوضح أن "وجود لواء ناحال في غزة سيكون لأغراض أمنية فقط".

بدورها، ردت حركة على وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أعلن عن تمسك الجيش بالبقاء داخل قطاع غزة للأبد. وقال الناطق باسم الحركة حازم إن تصريحات كاتس "انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النَّار".



وأضاف في كلمة مصورة، "الاحتلال يخطط لتهجير قطاع غزة"، مضيفاً أن ذلك يتعارض كلياً مع خطة الرئيس الأميركية لإحلال السلام في القطاع والمنطقة.