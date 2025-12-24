تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي.. مسؤول أميركي يشدد: ملتزمون بخطة ترامب بشأن غزة
Lebanon 24
24-12-2025
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت هيئة البث
الإسرائيلية
عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
طلبت من الجانب
الإسرائيلي
توضيحات حول تصريحات
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس بشأن الاستيطان في
قطاع غزة
.
وشدد المسؤول على
التزام
الإدارة الأميركية بخطة النقاط العشرين لترامب بشأن غزة.
جاء هذا بعدما تراجع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تصريحه بأن
إسرائيل
ستعيد الاستيطان شمال القطاع، وبأنها لن تنسحب بالكامل.
وكانت تصريحات أثارت كاتس، الثلاثاء، بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة للأبد، أثارت غضب المسؤولين
الأميركيين
.
وتراجع كاتس، بعد ساعات من إفادته، خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية بناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أبداً بشكل كامل من غزة. كما تابع: "سنُقيم بؤراً استيطانية في شمال قطاع غزة في الوقت المناسب، وبالتوقيت الملائم".
ولاحقاً، تراجع في بيان صدر من مكتبه قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية "لا تنوي إقامة مستوطنات في غزة". وأوضح أن "وجود لواء ناحال في غزة سيكون لأغراض أمنية فقط".
بدورها، ردت حركة
حماس
على وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أعلن عن تمسك الجيش بالبقاء داخل قطاع غزة للأبد. وقال الناطق باسم الحركة
الفلسطينية
حازم
قاسم
إن تصريحات كاتس "انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النَّار".
وأضاف في كلمة مصورة، "الاحتلال يخطط لتهجير قطاع غزة"، مضيفاً أن ذلك يتعارض كلياً مع خطة الرئيس الأميركية لإحلال السلام في القطاع والمنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 عن مسؤول أميركي تعليقا على تصريحات كاتس بشأن الاستيطان بغزة: واشنطن ملتزمة كليا بخطة ترامب للسلام
Lebanon 24
القناة 12 عن مسؤول أميركي تعليقا على تصريحات كاتس بشأن الاستيطان بغزة: واشنطن ملتزمة كليا بخطة ترامب للسلام
24/12/2025 11:28:19
24/12/2025 11:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نعارض تصريحات مسؤولين يابانيين تؤيد استقلال تايوان ونشدد على أنها جزء من أراضينا
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نعارض تصريحات مسؤولين يابانيين تؤيد استقلال تايوان ونشدد على أنها جزء من أراضينا
24/12/2025 11:28:19
24/12/2025 11:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نتياهو يعلن أنه سيلتقي ترامب هذا الشهر لبحث المرحلة الثانية من الخطة الأميركية بشأن غزة
Lebanon 24
نتياهو يعلن أنه سيلتقي ترامب هذا الشهر لبحث المرحلة الثانية من الخطة الأميركية بشأن غزة
24/12/2025 11:28:19
24/12/2025 11:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مسؤول أميركي: روسيا والصين ستمتنعان عن التصويت على الخطة الأميركية لمستقبل غزة
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مسؤول أميركي: روسيا والصين ستمتنعان عن التصويت على الخطة الأميركية لمستقبل غزة
24/12/2025 11:28:19
24/12/2025 11:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الفلسطينية
الأميركيين
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في شمالي قطاع غزة
Lebanon 24
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في شمالي قطاع غزة
04:06 | 2025-12-24
24/12/2025 04:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع اليوم ردا روسيا على خطة إنهاء الحرب
Lebanon 24
زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع اليوم ردا روسيا على خطة إنهاء الحرب
03:52 | 2025-12-24
24/12/2025 03:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان ومفقودون.. انفجار في دار لرعاية المسنين
Lebanon 24
قتيلان ومفقودون.. انفجار في دار لرعاية المسنين
03:48 | 2025-12-24
24/12/2025 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تمارس التنمر.. بكين وموسكو توجهان الاتهامات الى واشنطن
Lebanon 24
تمارس التنمر.. بكين وموسكو توجهان الاتهامات الى واشنطن
03:30 | 2025-12-24
24/12/2025 03:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
03:30 | 2025-12-24
24/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
Lebanon 24
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
11:00 | 2025-12-23
23/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
10:01 | 2025-12-23
23/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
Lebanon 24
إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
09:01 | 2025-12-23
23/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:06 | 2025-12-24
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في شمالي قطاع غزة
03:52 | 2025-12-24
زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع اليوم ردا روسيا على خطة إنهاء الحرب
03:48 | 2025-12-24
قتيلان ومفقودون.. انفجار في دار لرعاية المسنين
03:30 | 2025-12-24
تمارس التنمر.. بكين وموسكو توجهان الاتهامات الى واشنطن
03:30 | 2025-12-24
تقرير أميركي: هل ستؤدي صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار إلى انفراج بين مصر وإسرائيل؟
03:22 | 2025-12-24
مرحلة جديدة من العلاقات مع روسيا.. اليكم ما قاله وزير وزير الخارجية السوري من موسكو
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 11:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 11:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 11:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24