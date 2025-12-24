تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لكشف ملابسات تحطم طائرة رئيس الأركان بتركيا.. ليبيا تشكل لجنة تحقيق

Lebanon 24
24-12-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1459230-639021602264270396.webp
Doc-P-1459230-639021602264270396.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملابسات حادث سقوط طائرة رئيس الأركان محمد الحداد بالقرب من العاصمة التركية انقرة.
وتتولى اللجنة مهام التنسيق المباشر والتواصل مع السلطات الأمنية والقضائية التركية، للاطلاع على تفاصيل الحادث، إلى جانب مراجعة جميع المستندات والتقارير المتعلقة بإجراءات السلامة، وذلك بالتعاون مع الجانب التركي.

كما تعمل اللجنة على البحث والتحقق من وجود أي شبهات إهمال أو تقصير أو فعل جنائي، فضلا عن التنسيق لتسهيل إجراءات نقل الجثامين إلى ليبيا.

ونعى المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى جانب قائد الجيش الليبي خليفة حفتر رئيس الأركان محمد الحداد بعد تحطم الطائرة التي كانت تقله وعددا من المسؤولين العسكريين من أنقرة باتجاه طرابلس.

وكان رئيس الأركان التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية محمد الحداد ومرافقوه، قتلوا إثر تحطم طائرة من طراز "فالكون 50" قرب أنقرة، مساء الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العدل التركي يعلن فتح تحقيق بشأن تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي والوفد المرافق
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطم طائرة من طراز فالكون كانت تقل رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي محمد الحداد في أنقرة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية وموضوعية في أحداث 7 تشرين الأول للتوصل إلى الحقيقة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

رئيس الأركان

قائد الجيش

سكاي نيوز

التركية

الليبية

طرابلس

فالكون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:06 | 2025-12-24
Lebanon24
03:52 | 2025-12-24
Lebanon24
03:48 | 2025-12-24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-24
Lebanon24
03:22 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24