لكشف ملابسات تحطم طائرة رئيس الأركان بتركيا.. ليبيا تشكل لجنة تحقيق

أعلنت حكومة تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملابسات حادث سقوط طائرة محمد الحداد بالقرب من العاصمة انقرة.

وتتولى اللجنة مهام التنسيق المباشر والتواصل مع السلطات الأمنية والقضائية التركية، للاطلاع على تفاصيل الحادث، إلى جانب مراجعة جميع المستندات والتقارير المتعلقة بإجراءات السلامة، وذلك بالتعاون مع الجانب .



كما تعمل اللجنة على البحث والتحقق من وجود أي شبهات إهمال أو تقصير أو فعل جنائي، فضلا عن التنسيق لتسهيل إجراءات نقل الجثامين إلى ليبيا.



ونعى المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى جانب الليبي حفتر رئيس الأركان محمد الحداد بعد تحطم الطائرة التي كانت تقله وعددا من المسؤولين العسكريين من أنقرة باتجاه .



وكان رئيس الأركان التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية محمد الحداد ومرافقوه، قتلوا إثر تحطم طائرة من طراز " 50" قرب أنقرة، مساء الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل " عربية".