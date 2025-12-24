تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
لكشف ملابسات تحطم طائرة رئيس الأركان بتركيا.. ليبيا تشكل لجنة تحقيق
Lebanon 24
24-12-2025
|
01:00
أعلنت حكومة
الوحدة الوطنية
الليبية
تشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملابسات حادث سقوط طائرة
رئيس الأركان
محمد الحداد بالقرب من العاصمة
التركية
انقرة.
وتتولى اللجنة مهام التنسيق المباشر والتواصل مع السلطات الأمنية والقضائية التركية، للاطلاع على تفاصيل الحادث، إلى جانب مراجعة جميع المستندات والتقارير المتعلقة بإجراءات السلامة، وذلك بالتعاون مع الجانب
التركي
.
كما تعمل اللجنة على البحث والتحقق من وجود أي شبهات إهمال أو تقصير أو فعل جنائي، فضلا عن التنسيق لتسهيل إجراءات نقل الجثامين إلى ليبيا.
ونعى المجلس الرئاسي
الليبي
ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى جانب
قائد الجيش
الليبي
خليفة
حفتر رئيس الأركان محمد الحداد بعد تحطم الطائرة التي كانت تقله وعددا من المسؤولين العسكريين من أنقرة باتجاه
طرابلس
.
وكان رئيس الأركان التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية محمد الحداد ومرافقوه، قتلوا إثر تحطم طائرة من طراز "
فالكون
50" قرب أنقرة، مساء الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل "
سكاي نيوز
عربية".
